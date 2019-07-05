影／3歲童路邊狂哭...暖警奶爸上身「換尿布」牽手尋家　阿嬤見孫喜喊：找到了

地方中心／台中報導

警察業務五花八門，除了臨檢、巡邏、冒著生命危險制服犯人外，甚至還要幫孩子換尿布！台中市一名3歲劉姓男童日前獨自一人走在路上，還沿路哭泣，警方獲報後趕緊將他帶回派出所，發現他的尿已經濕透，自掏腰包買尿布幫他換，男童換完尿布後停止哭鬧，也在警方的協助下順利與家人團圓！

▲警員見到男童尿布濕了，溫柔替他更換。（圖／記者李忠憲翻攝）

台中市警局豐原分局06月28日凌晨4時30分許接獲民眾報案，警員趕到現場發現，一名身穿白色上衣、白色睡褲、藍色拖鞋，年約3歲的幼童自己一個人在馬路旁哭哭啼啼，身上也沒有可以辨識身分的物品。

面對警方的問話，男童緊張哭泣，沒辦法說出完整的句子。為紓解男童的情緒，警員先將男童帶到超商購買零食、飲料，才將他帶回派出所。

一名男警員發現男童身上穿的尿布已經濕透，擔心會造成皮膚過敏，還自掏腰包買尿布幫男童替換，只見警員輕輕地將哭鬧的男童放在辦公桌上，還用一疊尿布當作枕頭枕在男童頭部下方，熟練又仔細地幫男童替換被浸溼的尿布，再緩緩替他穿上褲子，一舉一動皆洋溢著父愛。

▲警員幫男童更換尿布後，徐緩地幫他穿上褲子。（圖／記者李忠憲翻攝）

同時警方也持男童相片到附近鄰里查訪，詢問是早起的民眾是否有人見過這名男童，但都一無所獲，直到清晨6時30分許重回發現男童的地點時，聽見遠方傳出「找到了！找到了！」的呼喊聲，才得知男童的阿嬤正焦急地四處尋人。

阿嬤一見到寶貝孫又開心又生氣，抓起孫子便是一陣修理，一旁鄰居則趕快出聲制止，「不要再打了！他都嚇到快死了」，阿嬤才收手並向警員不斷道謝。

根據警方調查，劉姓男童由於父母工作的關係交由阿公、阿嬤代養，阿嬤表示，男孩趁半夜時，自行開啟家中的大門偷溜，她早上時才發現孫子不見，正當遍尋不著準備要報案時，就看到警方帶著孫子出現，頓時才卸下心中大石頭！

▲男童最後順利返家與阿嬤團圓。（圖／記者李忠憲翻攝）

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