川普寶寶不夠看！全新「川普蹲馬桶」亮相　脫褲坐金馬桶高喊：假新聞！

▲川普蹲馬桶吸引民眾目光。（圖／達志影像／美聯社）



國際中心／綜合報導

一年一度的美國獨立紀念日（Independence Day）除了打破慣例的閱兵儀式、總統川普發表演說外，還有大型場合絕對不缺席的「川普寶寶」這次也一併帶著最新的「川普蹲馬桶」一起出場。創作者表示，這兩個裝置藝術是為了向川普將國慶日「政治化、軍事化」表達抗議，「總統將傳統上不分黨派的慶祝活動，變成他的造勢大會兼閱兵典禮，這讓人感到非常震驚。」

這兩項抗議的裝置藝術都是由反戰組織「粉紅程式碼」（Codepink）所製作，除了常見的「川普寶寶」（Baby Trump）外，首次亮相的「川普蹲馬桶」（Dumping Trump）更是吸引了大家的目光。參加遊行的民眾遠遠地就可以看到，一個超過4公尺高的川普機器人，脫下褲子坐在金色馬桶上，頭上戴著一頂寫著「讓美國再次偉大：彈劾我」的帽子，還會說川普的口頭禪，「沒勾結（No Collusion）」、「情緒穩定的天才」（stable genius）、「假新聞」（Fake News），甚至還會發出放屁的聲音。

Trump on a toilet says he’s a very stable genius, among other things. We say a stable genius wouldn’t have us on the brink of war with Iran pic.twitter.com/FnmoK4tk2A — CODEPINK (@codepink) 2019年7月4日

「川普蹲馬桶」的創作者萊希姆（Don Lessem）表示，「所有人都想得到的和平、和諧與寬容，要讓美國社會做到這些，最好的方法就是把川普趕走。」萊希姆指出，這個作品是耗資2萬5000美元在中國製造的。「粉紅程式碼」總監戈爾德（Ariel Gold）表示，「在這麼多美國人無法獲得基本醫療保障的情況下，竟然把大筆鈔票花在分裂國家，傳達戰爭暴力合法化，這是非常可恥的。」目前組織正積極在GoFundMe’上募資，希望這個機器人可以跟著川普寶寶在美國各地巡。

▼川普寶寶。（圖／達志影像／美聯社）

