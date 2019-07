川普寶寶不夠看！全新「川普蹲馬桶」亮相　脫褲坐金馬桶高喊：假新聞！

▲川普蹲馬桶吸引民眾目光。(圖/達志影像/美聯社)



國際中心/綜合報導

一年一度的美國獨立紀念日(Independence Day)除了打破慣例的閱兵儀式、總統川普發表演說外,還有大型場合絕對不缺席的「川普寶寶」這次也一併帶著最新的「川普蹲馬桶」一起出場。創作者表示,這兩個裝置藝術是為了向川普將國慶日「政治化、軍事化」表達抗議,「總統將傳統上不分黨派的慶祝活動,變成他的造勢大會兼閱兵典禮,這讓人感到非常震驚。」

這兩項抗議的裝置藝術都是由反戰組織「粉紅程式碼」(Codepink)所製作,除了常見的「川普寶寶」(Baby Trump)外,首次亮相的「川普蹲馬桶」(Dumping Trump)更是吸引了大家的目光。參加遊行的民眾遠遠地就可以看到,一個超過4公尺高的川普機器人,脫下褲子坐在金色馬桶上,頭上戴著一頂寫著「讓美國再次偉大:彈劾我」的帽子,還會說川普的口頭禪,「沒勾結(No Collusion)」、「情緒穩定的天才」(stable genius)、「假新聞」(Fake News),甚至還會發出放屁的聲音。

Trump on a toilet says he’s a very stable genius, among other things. We say a stable genius wouldn’t have us on the brink of war with Iran pic.twitter.com/FnmoK4tk2A