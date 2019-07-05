影／景觀噴水池奪命畫面曝光！女童調皮亂入水池...下秒觸電慘死

大陸中心／綜合報導

暑假來了，有些小朋友會相約出遊，看到噴水池就想玩水消暑，不過看似安全的噴水池也時會成為「奪命噴泉」。近日就有一名女童疑似想要伸腳泡水消暑，沒想到下一秒直接當場觸電慘死。

▲女童伸腳進噴水池。（圖／翻攝自《梨視頻》）



據《梨視頻》報導，山西運成昨（4）日發生一起觸電死亡案件。從監視器可以看到，當時約莫有7名小孩圍繞著景觀噴水池周圍奔跑，玩得相當開心，這時一名身穿黑上衣的女童獨自進入淺水池裡玩水，其他人則在岸邊看她，女童上岸後又繞到另一邊再度把腳伸入水池裡，這時她忽然全身癱軟，整個人跌入水裡，一旁的孩子們也被嚇得呆住了，急忙把她拖上岸。

▲同伴將女童拉出。（圖／翻攝自《梨視頻》）

事後救援隊隨後抵達現場，發現該名女童因觸電已當場身亡。救難人員呼籲，「噴水池內有不少電線，其實非常危險，家長們絕對要看緊孩子，切勿進入池中玩耍。」

不少網友看完影片也揪心表示，「這確實挺顯得，又是開放環境，小孩子肯定不懂」、「我是一名家長，我都告訴孩子們千萬不能進入噴水池玩」、「才剛放暑假...家長真的要好好教育」、「小孩安全意識太差，家長務必要提醒」、「噴水池＝奪命池！」、「這應該要用個護欄吧...危險死了」、「高壓電確實一下就可以電死的」。