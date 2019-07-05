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殲-11D頑強身影再現　裝配渦扇-10B推力超越蘇-35

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▲▼疑似一架殲-11D出現在中國飛行試驗研究院（簡稱試飛院）60周年發布的紀念宣傳片中，幾乎確立該機仍在研製中。（圖／翻攝自兵工科技微信公眾號）

▲疑似一架殲-11D出現在中國飛行試驗研究院（簡稱試飛院）60周年發布的紀念宣傳片中。（圖／翻攝自兵工科技微信公眾號）

軍武中心／綜合報導

被稱為「中國版蘇-35」的殲-11D幾乎確立還在研製中，日前該機身影重新出現在中國航空工業官方報導中，證明頑強的生命力。有分析指出，殲-11D上安裝的很可能是推力高達14公噸的WS-10B太行改發動機，一舉超過採用推力13.5公噸117S發動機的正港蘇-35戰機。

在中國飛行試驗研究院（簡稱試飛院）60周年發布的紀念宣傳片中，出現一款外型上屬於瀋飛推出的殲-11家族黃皮機，疑似就是殲-11D重型戰機。同時從影片也可以看到，該機機頭雷達罩明顯上翹，判斷應該已採用有源相控陣雷達，且雷達天線尺寸很可能還比殲-16更大，同時機頭和機身有出現多處微小變化，顯示殲-11D已部分採用四代機的航電技術。

微信公眾號「兵工科技」分析，過去殲-16在研製過程中完善的成熟技術應該會被殲-11D所採用，例如大規模使用覆合材料設計製造，就能使殲-11D一方面減輕機體重量，讓戰機變得更加輕盈，同時還能增強機體的壽命。

▼殲-16。（圖／翻攝自大陸網站）

▲▼殲-16改裝訓練。（圖／翻攝自大陸網站）

至於動力方面，殲-11D使用的發動機，也很可能是和殲-16相同的中國國產「太行」發動機。文章指出，過去有外媒認為殲-11D上安裝的很可能是為WS-10B太行改發動機，其推力高達14公噸，如此一來就已超過採用13.5公噸推力117S發動機的蘇-35。值得注意的是，由於殲-11D的自重更輕，發動機推力也比較大，因此該機的穩定機動性將明顯優於蘇-35。

武器掛載能力上殲-11D也將表現強悍，在過去的試飛過程中，算上翼尖掛架，兩個主翼下就有8個掛架，加上機腹和進氣道下的4個重載掛架，該機共有12個掛架，掛載能力完全不輸於殲-16。文章認為，未來殲-11D量產，它的使命就是徹底替換中國空軍的殲-11B戰機，和蘇-35並肩作為殲-20的搭檔共同作戰

事實上，中國雖在2018年內完成接收24架蘇-35的工作，但這款3.5代戰機對解放軍而言明顯數量不足，完全處於「先進但不夠用」的尷尬情況。如今已有多方消息確認殲-11D研製工作仍在進行，因此將現有數百架的殲11A/B戰機升級為D型，似乎成為解放軍空軍的最佳方案。

▼解放軍裝備的蘇-35戰鬥機。（圖／翻攝自中國空軍網）

▲▼中國空軍裝備的蘇-35戰鬥機。（圖／中國空軍）

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