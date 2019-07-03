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網傳「林鄭要求解放軍介入反送中」　港府：對失實報導「深表遺憾」

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▲▼解放軍駐港部隊軍演。（圖／翻攝自中國軍網）

▲解放軍駐港部隊6月26日進行軍演。（圖／翻攝自中國軍網）

大陸中心／綜合報導

香港民陣1日舉行「七一遊行」的同時，解放軍公布了駐港部隊6月26日進行海空三棲演練的訊息，並張貼軍演照片，引發港媒熱議，甚至傳出「特首要求解放軍介入」、「解放軍介入香港，一國兩制會玩完」的消息。消息傳出後，香港特區政府立刻發布新聞稿滅火，特首絕無要求解放軍處理近日衝突，對媒體的失實報導「深表遺憾」。

回顧6月，香港民間人權陣線多次發起「反修訂逃犯條例」的遊行，多次與香港政府、警方發生衝突。隨著衝突時間的拉長，香港民間不斷傳出「解放軍駐港部隊是否介入」的聲音。

香港民陣1日舉行「七一遊行」，許多示威者衝入立法會，並佔領會議廳。與此同時，陸媒《中國軍網》表示，解放軍駐港部隊6月26日出動陸海宮三軍部分兵力，在香港附近的海空域進行聯合巡邏演練，檢驗部隊緊急出動、臨機處置聯合行動等作戰能力，並張貼數張駐港部隊「提槍、跑步」的照片。

▼解放軍駐港部隊進行聯合軍演。（圖／翻攝自中國軍網）

▲▼解放軍駐港部隊軍演。（圖／翻攝自中國軍網）

▲▼解放軍駐港部隊軍演。（圖／翻攝自中國軍網）

港媒《明報》引述時事評論員劉銳紹的分析指出，國家主席習近平認為，解放軍是香港問題的「定海神針」，進行軍演可能是針對外國勢力，不一定是因為香港的暴力行為。

劉銳紹說明，香港警隊有鎮暴部隊，如果解放軍介入香港的事件，那一國兩制就會「玩完」。此外，全國港澳研究會副會長劉兆佳指出，解放軍的軍演有許多方式，且香港警隊有足夠能力應付近日的暴力案件，這次的演練應該與香港近期事件無關。

▼香港政府發布的澄清稿。（圖／香港特區政府官網）

▲▼港府澄清。（圖／香港特區政府官網）

除了明報的評論員分析外，香港特區政府也發布新聞稿，對網路媒體指出「特首曾要求駐港解放軍協助處理近日衝突」的事件進行澄清，「特區政府發言人表示絕無此事。對於有關媒體的失實報導，發言人深表遺憾。」

解放軍駐港部隊由中央軍委領導，是解放軍目前唯一一支陸海空三軍合成的部隊，主要的防務職責有4點，分別是：

一、防備和抵抗侵略，保衛香港特別行政區的安全。

二、擔負防衛勤務。

三、管理軍事設施。

四、承辦有關的涉外軍事事宜。

此外，雖然駐軍不干預香港地方事務，但香港特區政府在必要時，可向中央人民政府請求駐軍「維持社會治安」和災害救援。

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關鍵字：粵港澳要聞,解放軍,解放軍駐港部隊,反送中遊行,逃犯條例

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