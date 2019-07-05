TikTok也搞文青！？新舊交融展現西門紅樓與在地創作者的新潮文創路

▲西門紅樓與TikTok合作，推廣在地文創品牌。（圖／資料照）

生活中心／台北報導

近年來文創風盛行，各地皆強打文創景點跟文創商品的推廣，不斷以創新的思維跟設計理念將在地文化拓展至食衣住行育樂等生活中的各種面向。在許多不同文創領域的發展地中，西門紅樓就是其中一處帶動文創風潮的主要基地！西門紅樓－這棟百年的三級古蹟坐落於西門町行人徒步區入口處，外牆由紅磚砌成，加上超有古意的建築風格，是台北西區獨特的景致，也吸引了不少外國觀光客前往朝聖。紅樓內以十字樓改裝而成的「16工房」，更是文青們必到訪的生活藝文空間，這裡精選了多間在地文創品牌，成為本土創作者的重要據點，也吸引風靡全球的短影音App「TikTok」與之攜手，共同推廣文創文化。

對於創作者來說，最重要的事情就是能讓作品被看見！西門紅樓與「TikTok」合作，以短影音推廣文創商品讓很多年輕人眼睛一亮，用療癒有創意的短影片搭配輕快的音樂，果然立刻成為文青關注焦點。線上結合線下使創作者不受空間侷限，只要有手機跟網路，隨時隨地都可以分享原創作品。

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「自做自售創意供賣局」回到童年翻玩復古味

▲將商品使用方式用短影音上傳，跟消費者互動更直接。（圖／取自影片）

創作者阿琴跟阿竣因為喜愛在地文化，遂將懷舊的台灣味做為作品的重要元素之一，常見小時候最愛邊喝邊玩的彈珠汽水、號稱「阿嬤的SK-II」的明星花露水，還有國語作業簿、小野狼機車等，讓長輩懷念起自己成長的年代，不經意哼唱「想～回到過去～～」也讓年輕人重新認識阿嬤年代的流行文化。他們回憶道，某一年參加台灣文博會，有一位阿嬤在攤位前流連，最後買下「國語課本」圖案的相機包，阿嬤原來是一名退休教師，教了大半輩子的國語，這個經驗更讓阿琴與阿竣覺得懷舊的創作很有意義。

▼自做自售創意供賣局。TikTok帳號：agaricgarden。

<strong>「Agaric Garden艾格瑞」開箱靈魂之窗</strong>

「Agaric Garden艾格瑞」開箱靈魂之窗

▲想買風格飾品又不知道實體長怎樣？直接開箱給你看。（圖／取自影片）



專賣風格飾品的Agaric Garden艾格瑞，用黃銅跟礦石等材質，以幾何圖形的手法表現宇宙、星體的意象，不僅獨特且富未來感。品牌設計師希望能讓飾品成為配戴者的自我宣言，但飾品容易被模仿，捍衛設計的專利權跟獨特性便成為成立品牌後最困難的事。雖然有被抄襲的疑慮，然而設計師認為「只要消費者在挑選他們的作品時露出笑容，一切就值得了！」由於TikTok用戶為年輕族群居多，因此用更活潑鮮明的方式來呈現品牌商品與特色，不失為一個好方法。

▼Agaric Garden艾格瑞。TikTok帳號：agaricgarden。

「匠藏工坊」15秒手作課彰顯傳統工藝

▲直接上傳手作影片超療癒。（圖／取自影片）

文創也吹環保風！匠藏工坊與各地匠師合作，融合傳統文化跟在地工藝，創作出符合「綠色時尚」的作品，並在TikTok開啟15秒手作課，吸引年輕族群動手體驗，也希望能讓夕陽產業重新迎向曙光。匠藏手作創辦人顏暄媞與朱耀詳留學日本，深受日本文化影響，回台灣後也將自已喜愛的日本文化展現在作品中，而他們的消費者中，觀光客的比例也達一半以上！

▼匠藏工坊。TikTok帳號：articollect。

在地文化透過時下年輕人最喜歡的方式（影音）來詮釋，讓推廣的廣度深度都更具規模，事半功倍更有效率。此次TikTok與西門紅樓合作成功吸引潮世代關注，不僅為地方注入生命力，也喚醒年輕世代關懷在地文化，大家在一連串創意激盪的過程中，無違和地融合了復古與時尚。

體驗在地品牌的優質文創影片還意猶未盡！？趕快到 #夏日動手做，有更多15秒創意手作影片！

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