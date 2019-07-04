個資處理、孩童保護有爭議　英國對TikTok展開調查

▲短影音應用程式TikTok（抖音）。（圖／翻攝自抖音TikTok推特）

科技中心／綜合報導

短影音應用程式TikTok（抖音）風靡全球，許多人經常在上面分享有趣的短影音。但據外媒報導，英國正對TikTok展開調查，希望能了解該應用程式如何處理年輕用戶的個人數據以及是否優先保證兒童在其社群網路世界的安全性。

據英國衛報報導，訊息專員Elizabeth Denham向議會委員會表示，他們正對TikTok展開積極的調查，因為他們認為TikTok的完全開放式訊息系統有違反一般數據保護法規（GDPR）的規定，因為在完全開放式訊息系統下，成年人可以自由的向孩童傳送訊息，但據一般數據保護法規規定，應用程式必須為孩童提供不同的服務與保護。

其實TikTok一直爭議不斷，美國聯邦貿易委員會（FTC）今年2月才以TikTok母公司北京字節跳動公司濫收集13歲以下兒童的個人資料為由，對其罰款570萬美元，英國也隨即於2月展開對TikTok的調查。

報導指出，若是TikTok真的違反一般數據保護法規，該公司可能會面臨高達2000萬歐元的罰款，或是該公司年營收的4％。TikTok方面則在一份聲明中表示，「我們與ICO等組織合作，提供有關我們產品的相關訊息，以配合他們的工作。確保數據保護原則是TikTok的首要任務。」