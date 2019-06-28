加拿大軍艦通過台灣海峽　解放軍傳訊息「歡迎來到中國」

▲加拿大皇家海軍護衛艦「里賈納號」。（圖／翻攝維基百科）

軍武中心／綜合報導

加拿大皇家海軍護衛艦「里賈納號」（HMCS Regina FFH-334）17日穿越台灣海峽後進入東海。據加拿大智庫全球事務研究所官方網站25日報導，軍艦在穿越台灣海峽時，部分船員手機收到了「歡迎來到中國」的訊息，而從南海駛向東海期間，加方艦隻還遇到解放軍軍艦、潛艇以及海警船的輪番監視。

「里賈納號」與補給艦「阿斯泰里克斯號」日前自南向北通過台灣海峽，前往北韓周邊海域打擊走私。加拿大國防部發言人表示，通過台灣海峽是基於實際路線考慮，與發表任何聲明無關。

從南海駛向東海期間，加方艦隻遭遇解放軍軍艦、潛艇以及海警船的輪番監視，還有十餘架蘇-30以距海面約300米低空飛過。這是中國大陸戰機與加拿大皇家海軍軍艦的首次近距離接觸。

兩艘加拿大軍艦從南海駛向東海的途中，發現一艘半潛狀態的「基洛」級潛艇在近距離內跟蹤。據水兵們指出，一開始是艦載直升機發現這艘潛艇，但它不僅沒有離去反而步步逼近，最後甚至在甲板上就能清楚看見潛艇的潛望鏡。

不過，報導還稱，「里賈納號」艦長認為「這並非是危險局面，但我們確實對此密切關注，我不會描述他們的意圖，但是我們在過去一周看到很多『高速戰機』從他們的基地方向飛來」。

他進一步解釋，與中國軍方在海上的接觸是「專業和友好的」，「空軍查看外國海軍在自己『後院』的活動是很正常的，（讓外國軍隊）看到中國軍機近在咫尺是業務的一部分，這就是軍隊該做的」。

大陸國防部發言人任國強27日表示，中方對加方有關艦艇過航台灣海峽的情況是掌控的，「所有動向都在掌握之中」。而加拿大船艦17日進入台灣海峽，隨後18日進入東海，則是繼上月23日兩艘美國軍艦後，再次有外國軍艦穿越台灣海峽。

▼中國海軍基洛級潛艇。（圖／翻攝自環球網）



