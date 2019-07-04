世界首款搭載ScreenPad 2.0　華碩VivoBook S15上市

▲ASUS VivoBook S15正式在台上市，提供5色選擇。（圖／華碩提供）

記者姚惠茹／台北報導

華碩（ASUS）今（4）日宣布，今年在台北國際電腦展(COMPUTEX)中發表的ASUS VivoBook S15即日起正式在台上市，為全世界首款搭載ScreenPad 2.0智慧觸控板的多彩筆電，並延續VivoBook家族的多色設計，提供「銀定了」、「超能綠」、「不怕黑」、「藍不倒」、「狠想紅」等5色選擇。

全新ASUS VivoBook S15內建ScreenPad 2.0智慧觸控板， 採用18:9的5.65吋觸控螢幕，操作就像使用智慧型手機的介面一樣直覺快速，並提供眾多便利的應用程式，包含快捷鍵、手寫功能即時記錄靈感、數字鍵盤、文書處理等輔助工具，提高辦公效率。

▲世界首款搭載智慧觸控板ScreenPad 2.0的多彩筆電。（圖／華碩提供）

同時，華碩也持續與第三方開發商密切合作，讓ScreenPad 2.0 智慧觸控板兼具擴充性，使用者可自行新增更多應用程式，像是Evernote、Spotify、Corel等，都可以在第二螢幕中運作，再加上ErgoLift軸承設計，讓打字更加舒適。

▲隨貨搭贈一組VivoBook潮流塗鴉造型貼紙。（圖／華碩提供）

ASUS VivoBook S15採用四面NanoEdge窄邊框設計，擁有幾乎無邊的15.6吋Full HD螢幕，高達88%的螢幕佔比讓視野更寬廣，輕量1.8kg、薄18mm的機身設計，提供「銀定了」、「超能綠」、「不怕黑」、「藍不倒」、「狠想紅」等5色選擇，並隨貨搭贈一組VivoBook潮流塗鴉造型貼紙。

▲ASUS VivoBook S15「不怕黑」。（圖／華碩提供）

規格方面，最高搭載第8代Intel Core i7處理器、NVIDIA GeForce MX250獨立顯示卡，極致效能可滿足使用者對於影像編輯或暢玩最新3D遊戲的需求，同時，VivoBook S15還擁有Windows Hello臉部辨識功能，無需雙手操作，使用者只要簡單一瞥就能喚醒電腦，快速登入。

▲ASUS VivoBook S15「銀定了」。（圖／華碩提供）

值得一提的是，華碩宣布從7月5日到8月11日推出眾多優惠活動，包含全新會員制度「ASUS VIP尊榮服務」禮遇再升級，至全台華碩皇家俱樂部維修憑金卡享8折、鑽石卡會員享9折優惠；並為歡迎會員們回娘家，只要至華碩官網更新維護個人資料，就能獲得600點禮享回饋點數。

此外，活動期間內到全通路購買華碩筆電(不含商用系列)，至活動網站登錄還有機會抽中亞洲不限航點來回機票(共5張)。ASUS VivoBook S15建議售價為34,900元起，至於同系列14吋的全新ASUS VivoBook S14則預計在8月上市。

▲華碩歡慶30週年推出系列優惠活動。（圖／華碩提供）