華碩推英國限定「顯卡舊換新」活動！最高可換取逾1萬元現金

▲華碩推出顯卡「舊換新」計劃。（圖／取自華碩官網）

科技中心／綜合報導

「舊換新」的優惠活動常見於3C產品、汽機車的新品行銷上，而華碩現在也計劃將這種模式帶給PC遊戲玩家。透過這個計劃，玩家可以經濟實惠地升級至NVIDIA最新最強的顯示卡。

華碩近日在英國推出顯卡換購方案「Trade Up Your Graphics」，消費者只要購入華碩旗下包括ROG、TUF、Dual、Phoenix和Turbo系列顯卡，即可參與這項顯卡舊換新的活動。消費者可用手邊的華碩舊卡換取新卡，完成所有申請流程後，消費者將可獲得最高270英鎊（約新台幣1.08萬元）現金回饋。不過目前該促銷方案僅限於英國，預計未來有可能會推廣至其他國家。

該方案允許用戶以NVIDIA GeForce GTX 650以上等級的顯卡進行換購，至於AMD顯卡，目前僅有Radeon RX 480及RX 580符合換購資格。想要舊換新的消費者得先購入華碩的新顯示卡，隨後在網站上填表申請參加，隨後等待官方通知並寄出自己的舊顯卡給華碩。

華碩會將這些舊顯卡依晶片組狀態分為「Good」、「Better」及「Best」三個等級。狀況最佳的GTX 1080 Ti可讓消費者獲得最高270英鎊的現金回饋，而AMD顯卡與GTX 980和980Ti落在「Better」等級的顯卡則有機會獲得約133英鎊（約新台幣5300元）回饋，至於較低階的顯卡如GTX 650和GTX 750Ti落在「Good」等級的顯卡則可獲得約44英鎊（約新台幣1700元）的現金回饋。消費者可事先在華碩官網上試算。

華碩的舊換新活動對消費者來說，最大的好處就是可將不用的顯卡換成現金，也無須承擔二手市場拍賣的風險。不過此活動的方案也不見得對所有消費者都有利，如要將高階顯卡換成入門顯卡，舊換新活動就不一定較二手拍賣來得賺，因此消費者在處置自己的舊卡時，還是得多考慮一下利弊。