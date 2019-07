癡漢火車自慰75分鐘…尾隨女乘客到廁所　她錄影存證卻被罰更重

▲癡漢故意換位子到女子面前自慰,但女子錄影卻罰更高。(圖/翻攝自推特/Natacha Bras@Onlygold20)

記者林瑩真/綜合外電報導

法國一名女子日前搭乘火車發現,另一名男乘客竟然公然在火車上自慰,於是女子立刻拿手機錄影存證,然而,女子錄影舉止卻觸犯法國法律,恐怕比男子自慰的懲罰還要嚴重。

綜合外媒報導,布拉絲(Natacha Bras)指控,她在6月22日搭乘火車時,一名男子故意將位子換到她附近,並將手伸進褲子裡公然自慰,整個過程持續75分鐘,期間還一度跟著布拉絲去廁所。

直到火車開到普瓦捷(Poitiers),男子準備下車,布拉絲心想「這可能是我唯一的機會了」,因此錄影存證,準備之後向列車人員提出報告。

事實上,布拉絲原本就是一名支援性騷擾受害者的社運人士。她事後透露,原本她當下就要向列車人員報告,但沒有找到任何人,於是她只能先留下影片證據,公開於推特上後,再通報法國鐵路營運公司「SNCF」。

Paris > Poitiers en TGV ( soit environ 1h15) avec un mec qui change de place et s’assoit en face de moi, me regarde et qui se masturbe... y’a encore du boulot! Pas de raison de ne pas pas l’afficher alors je mets la vidéo ici! (La plus soft des vidéos disons) pic.twitter.com/FUyPPAJ7ff