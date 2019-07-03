性侵女友小三、國一女兒　退休警偷拍姐妹花：妳好陶醉只是自然反應

▲小女兒控訴，那時被楊男問有無和其他男生發生性行為，她說沒有後就被關進房間性侵。（圖／示意照／圖中人物和新聞無關／記者黃克翔攝）

社會中心／綜合報導

一名楊姓男子竟將狼爪伸向女友的兩名女兒，除性侵外還偷拍影片，且大言不慚「妳那時候好陶醉，妳那時也不懂，只是自然反應。」兩名少女受辱後直到成年才勇敢說出來，也讓這起案件曝光。法官判楊16年2月徒刑，全案可上訴。

《聯合報》報導，楊男（67歲）是警察退休，2006年開始和女友相戀並同居，他先對女友的大女兒小美（化名）下手，把當時就讀小三、小四的小美抱在腿上，強迫她看成人片，進而霸王硬上弓；他食髓知味，在女友的小女兒小花（化名）升上國一時，硬上又偷拍，後來又二度性侵得逞。

▼姐妹花直到成年後才說出這段受辱往事，讓楊男受到法律制裁。（圖／示意照／翻攝123RF免費圖庫）

受害姐妹花遭辱，但怕講出來讓楊男生氣，且家中經濟狀況也不好，直到成年後才報警，說出這段不堪往事。小花控訴，那時被楊男問有無和其他男生發生性行為，她說沒有後就被關進房間，對方還自稱是警察要採集精液殘留。

小花指控，楊男拿偷拍她和姐姐的影片炫耀，「妳那時候好陶醉，妳那時也不懂，只是自然反應」，過程中她都有錄音當證據。小美則證稱，楊事後還交代她裝沒事就好，別告訴其他人。

雖楊男矢口否認犯行，但桃園地院法官根據警方在他的電腦內，找到小美躺在床上一絲不掛的照片，且小花有提供她和楊男的錄音檔佐證。法官認為，姐妹倆具體詳述受害過程，因此不採信楊的辯詞，依對未滿14歲女子強制性交等罪，判16年2月徒刑。