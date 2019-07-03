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爆曾被川普性侵！75歲女作家說「OO很性感」　CNN主播傻眼

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國際中心／綜合外電報導

美國總統川普自2016年以來，已被多名女性出面指控「曾有不當性行為及言論」，日前紐約時報專欄作家卡蘿（E. Jean Carroll）也成為其中一名。她指控川普20多年前曾在百貨公司更衣間對她性侵害，但在登上CNN名主播庫柏（Anderson Cooper）節目專訪時，竟然脫序講出「很多人覺得強暴很性感」的言論，讓傻眼的庫柏立刻進廣告中斷訪談。

綜合外電報導，75歲的卡蘿擔任過記者，並從1993年開始在時尚雜誌ELLE擔任專欄作家，撰寫一系列「問卡蘿吧」（Ask E. Jean）文章，現也為《紐約時報》撰寫專欄，新書「What Do We Need Men For? A Modest Proposal」將於2日在美國出版。

▲▼ELLE專欄作家卡蘿爆料曾被川普性侵害。（圖／翻攝E. Jean Carroll臉書）

▲ELLE專欄作家卡蘿爆料曾被川普性侵害。（圖／翻攝E. Jean Carroll臉書）

卡蘿在6月時曾爆料，1990年代，當時已是知名地產大亨的川普和她在百貨公司相遇，基於她時尚專欄作家的身分，川普以「幫一名女性友人挑禮物」的理由請她給建議。她說，當時兩人正在挑內衣，之後一起笑鬧進到試衣間，但就在門關上後，她被川普壓在牆上性侵，但是她不斷反抗，把川普推開後就趕緊逃出去，事情發生的非常快，而現在已經記不清川普的生殖器是不是只有半侵入。

爆料引起風波後，卡蘿受邀上CNN節目《安德森庫柏360度全視野》（Anderson Cooper 360），接受名主播庫柏專訪；她表示，當時的行為很蠢，因為她竟然和一個自己不了解的男人進了試衣間，還讓對方關上門，「但我是一個競爭性很強的運動員，我沒有愣住而是起身反抗，事情很快就結束了，所以我不會用『強暴』（rape）形容，而是用對抗（fight）。」對於整起事件，她也不認為自己是受害者，「我反抗，然後我逃出來了，現在我很開心，而且也已經往前看了。」

庫柏接著表示，「大部分人認為強暴是一種暴力攻擊」，但卡蘿立刻接下去，「我認為大部分人覺得強暴很性感，他們會有一些幻想。」面對突如其來的驚人發言，庫柏頓時有些結巴，趕緊要節目進廣告稍作休息；「和你對話很有意思」，卡蘿在進廣告前又補了一句，還不斷看著庫柏頻頻點頭，讓庫柏相當尷尬。

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關鍵字：川普,性暴力,性侵,北美要聞

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