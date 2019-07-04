快訊／鐵路警遭刺身亡　郭台銘變更行程趕往嘉義慰問家屬

▲郭台銘出席台成細胞治療中心遷址揭幕典禮。（圖／記者李毓康攝）

記者楊蕓／台北報導

郭台銘4日出席台成細胞治療中心遷址揭幕典禮，會後受訪時他表示，看到嘉義警遭刺身亡的報導，身為警察子弟我感覺非常痛心，現在警察人員執法上非常保守， 身上有武器也沒有用，他認為這是正確的，但應增加對警察的福利照顧，並宣佈將臨時變更下午行程，稍晚前往嘉義慰問家屬。

台鐵嘉義站3日晚間發生砍人事件，152次自強號第4車廂發生乘客糾紛，年約30歲的李姓鐵路警察上車調解，結果遭到失控的鄭姓乘客持刀猛刺腹部，導致李男一度OHCA命危送醫搶救，4日上午宣告不治身亡。

郭台銘稍早在臉書發文，表示他向這位英勇的員警致上最高的敬意。「身為警察家屬，對警察和家屬的心情非常了解，雖然為警察保家衛民的工作驕傲，但也對其安全和健康放不下心。警消同仁的工作都很特殊，是用自己的生命在捍衛人民生活的勇士，台灣人民一定要支持他們，做他們的後盾。」

郭台銘表示，最近幾年，重大治安事件如槍擊案、兇殺案頻傳，「郭台銘當總統，一定徹底檢討目前有關員警執行勤務不合時宜的法規，為第一線警員配備防身裝備，大眾運輸也要強化通報系統，讓員警能放心值勤、讓民眾能安心生活，這是執政者最基本該做到的責任！」