雲端最前線／拋國家養兒獲青年支持　郭能票票相連進總統府？

新聞節目中心／綜合報導

3日國民黨結束最後一場國政願景電視發表會，朱立倫和郭台銘脫稿互尬，朱先質疑國家養的資金來源，再批幕僚害了郭董，郭也不甘示弱回應，真的籌不到錢，便先用自己的財產墊，朱甚至酸說，大概只能負責一年左右，讓整場政見會彷彿是兩人辯論會。對此議題，《雲端最前線》4日邀請前立法委員沈富雄、前台北市議員楊實秋、時事評論員王時齊與主持人楊文嘉深入討論國民黨內鬥風波。

國民黨初選參選人郭台銘提出「0-6歲幼兒國家養」政策成為熱門話題，他在這場更霸氣宣布若財產不夠用他先墊，散盡家產在所不惜。但在整場政見會中，前新北市長朱立倫也三番兩次針對郭台銘，對於孩子國家養的議題，朱立倫甚至酸說，若以郭台銘的財產來算，大概只能負責一年左右。

▲國民黨第三場國政願景發表會-郭台銘。（圖／中天電視提供）

讓人不得不注意的是，過程中，郭台銘和朱立倫脫稿互尬，還互批對方的幕僚準備錯的資料，整場政見會彷彿成為兩人的經濟政策辯論會。

另外，韓郭激烈對決，卻隱藏國民黨內部的分裂危機，國民黨傳出基層擔憂，若初選結果出爐是由韓國瑜出線，郭台銘可能會脫黨參選，這將分裂泛藍選票，絕對會讓國民黨失去2020執政可能，民進黨搭上香港反送中議題、操作仇中意識，必定能獲得不少中間選民與淺綠的支持。對此議題，《雲端最前線》4日邀請前立法委員沈富雄、前台北市議員楊實秋、時事評論員王時齊與主持人楊文嘉深入討論。

▼▼加入臉書粉絲頁訂閱直播通知也可以看得到喔！

《ETtoday筋斗雲》



《ETtoday新聞雲》



《播吧》

關於《雲端最前線》

根據comScore的統計調查，《ETtoday新聞雲》2016年連續在7、8、9三個月到達率已躍居台灣新聞網站的第一名，全台灣1556萬上網人口中，9月份有1260萬人到訪《ETtoday新聞雲》，比率高達93.4%。網路新聞跟世界各國一樣，幾乎已是台灣民眾最重要、甚至是唯一來源。

當社群媒體的影響力已經超越報紙與電視，《ETtoday新聞雲》在忠孝西路一段4號15樓所建置的新聞直播中心，2016年12月5日正式開台。

《雲端最前線》為《ETtoday新聞雲》新聞直播中心全新製作的時事政論節目，在緊鄰行政、立法、監察三院政治權力中心的攝影棚內，每天中午12時將以即時多元的雲端直播科技，由關注台灣政治運動變遷超過20年的資深媒體人楊文嘉擔任主持，偕同政治人物、學者專家等來賓，針對立院動態、公共政策、熱門時事、網路聲浪等不同議題，進行即時與深度的評論與解析。

《雲端最前線》於2016年12月5日正式首播，每周一至週五中午12時現場直播，網友們可同步於《ETtoday新聞雲》的官網、新聞雲、筋斗雲、播吧等臉書粉絲頁、東森新聞雲APP，即時收看。