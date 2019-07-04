「天降火雨」義大利小島火山噴發1死　居民嚇壞：感覺像在地獄　

國際中心／綜合外電報導

義大利斯特龍伯利島（Stromboli）一座火山於當地時間3日噴發，濃烈的煙霧直竄藍天。這起爆發造成一名來不及閃避的登山客死亡，許多遊客則是在情急之下跳海逃命；島上居民形容當時的景象彷彿「天降火雨」，感覺像在地獄裡頭一樣。

這座位處義大利南端、西西里北部海面的小島是已知的活火山，連續2次特別猛烈的噴發仍然嚇壞不少人。綜合外電報導，急難救護人員佛提（Calogero Foti）表示，除了一名不幸過世的男子外，只有另外幾個人受到輕傷。

▲火山噴發出的煙雲和碎石直衝天際，高度達2公里。（圖／達志影像／美聯社）

火山爆發前，來自西西里島（義大利語，Sicilia）的35歲男子梅希納（Messina）正和一位巴西籍同伴健行，2人健行的位置低於海拔400公尺；事發後，該名巴西人飽受驚嚇，並出現脫水現象。島上的教士隆果（Giovanni Longo）形容，「當時火雨從天而降，感覺就像身在地獄一樣。」

義大利海軍已經派遣一艘艦艇到這座面積僅12平方公里的小島，準備隨時撤離民眾。此前包含居民和遊客在內，已有70人先被撤離。

義大利國家地球物理與火山學研究中心（INGV）指出，他們觀察到這次火山口中央偏南側出現2次大爆發，其中一次的規模更打破島上紀錄；火山噴發出的煙柱高達2公里，而岩漿在噴發前就已經從火山口溢出。