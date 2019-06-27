世界最小火山！僅高1.2公尺日夜噴火焰　每年千人慕名圍觀還可燒烤

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世界之大，無奇不有。義大利佛利省（Forli）便有座世界最小「火山」，名為布斯卡火山（Monte Busca），高度僅1.2公尺，卻能日夜不斷地噴出火焰，除了每年吸引眾數千名遊客來訪，一探它的真正面目，而當地居民早期也會利用它來煮飯，或作為能源使用。雖然被稱作「火山」，但其實布斯卡火山僅是個地下天然氣排放縫隙，因為38%的氮及58%的甲烷，形成燃燒不止的「火焰噴泉」奇景。

▲義大利布斯卡火山僅高1.2公尺。（圖／CFP）



每年有數千名遊客慕名來到佛利省特雷多齊奧鎮（Tredozio），只為一窺附近山坡上的「火焰噴泉」奇景。這座由石堆壘成的小坡上，火焰日夜不滅，宛如一座噴泉，被人們稱為「布斯卡火山」，因為高度只有1.2公尺，也被稱為是世界最小火山，不過其實它的真面目只是個地下天然氣排放縫隙，並沒有一般火山會有的熔岩和火山口。

▲黑暗中火焰特別清楚。（圖／CFP）



布斯卡火山洩漏的氣體主要是38%氮氣，以及58%甲烷，也是有機天然氣及岩石熱化學過程中產生的混合氣體。雖然二次大戰期間，義大利政府一度想開採布斯卡火山的天然氣，但項目並未實施，戰後則有石油公司曾兩度在此探勘能源，但並未發現足夠的開採價值，因此擱置計畫。

雖然無法進行大規模開採利用，但早期當地居民會利用布斯卡火山煮飯、燒烤，甚至是用來當能源使用。如今的布斯卡火山則轉型為旅遊景點，吸引許多遊客到訪。