高雄科技廠空調配電線冒濃煙　警消馳援搶救幸無人傷亡　

▲▼科技公司火警，消防局派遣人車前往救援。（圖／記者洪正達翻攝，下同）



記者洪正達／高雄報導

高雄永安區一座高科技工廠3日早上傳出火警，消防局獲報後出動大批人員前往現場馳援，所幸無人受傷，一名員工疏散身體不適送醫檢查，詳細的起火原因待調查。

消防局表示，該棟廠房為9層樓建築物，起火點為8樓的空調設備配線盤，由於該廠房有濃煙冒冒出，消防局不敢大意，出動17個分隊，99明警消投入搶救，火勢在10點50分控制，12點34分完全熄滅，目前正由火調科人員釐清起火原因中。