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高階女公務員陪檢查攝護腺　夫想「休妻」卻連輸兩次

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記者黃翊婷／台北報導

王姓人妻不滿劉姓丈夫前往台中工作，卻疑似偷吃夏姓高階公務員，不僅把重要文件都寄到夏女住處，還讓對方陪同到醫院檢查攝護腺；但劉男反控妻子多疑，還無故更換門鎖讓他進不了家門，雙方已經長期分居，因此提告希望離婚。不過，高等法院法官認為，這段婚姻男方可責性較高，最後裁定駁回他的上訴。

▲▼示意圖,分手,吵架,暴力,情侶,脅迫,男女,恐怖情人,關係,破裂,情感,男朋友。（圖／123RF）

▲王女質疑丈夫外遇高階公務員。（示意圖／123RF，與本案無關，下同）

劉男在判決書中主張，他與妻子育有兩名兒子，婚後的薪水、退休俸也都交由妻子管理，雖然因為工作的關係住在台中，但每週都會返回新北市的家與妻兒團聚，沒想到2017年6月卻突然被趕出家門，「她還當著警察的面將我的私人物品丟出窗外羞辱我。」

劉男認為，妻子懷疑自己外遇，但跟監長達半年都沒有拍到任何不倫的照片，怎麼能僅憑幾張與業務上往來對象共餐、同車的照片，就說他有錯，還四處散布黑函貶損他的人格，甚至無故更換門鎖，讓他有家歸不得，雙方感情破裂，夫妻關係早就名存實亡，這才心寒決定訴請離婚。

▲▼示意圖,滑手機,手機,手（圖／123RF）

▲次子在上廁所時意外看到父親手機有曖昧訊息。

但王女反駁，自己長期忍耐丈夫與夏女的不正當交往，2017年6月的確有因為婚外情書信起爭執，後來長子換掉家中門鎖，丈夫無法開門，竟然猛力搥打還踹門，她因為畏懼才報警處理，接著同年11月雙方進行調解，兒子親自把住家鑰匙拿出來，對方卻拒絕接受，讓衷心期盼一家人團聚的她相當難過。

兩人的次子也在偵查過程中證稱，某一天他在父親房間的廁所小解，放在廁所裡的手機剛好響了，好奇拿起來看看，卻是一名陌生女子傳來的LINE訊息，對方與父親互動頻繁，有簡訊文字聯絡，也有打過語音電話，「對話內容提到10月份他（父親）一定會回來為她（夏女）祝壽，他們一週都會用LINE語音通話3、4次。」

▲醫療,醫院。（圖／免費圖庫pxhere）

▲劉男讓夏女陪同到醫院檢查攝護腺。（示意圖／取自免費圖庫pxhere，與本案無關）

由於王女主張丈夫會將重要文件寄到夏女住處，還曾讓對方陪同到醫院檢查攝護腺；劉男一氣之下提告離婚，一審卻被駁回，他不滿上訴至高等法院。

高院法官認為，劉男雖然因為工作需要與配偶相隔兩地，卻把重要信件寄到其他異性家中，還同意讓對方陪同到醫院進行私密的健康檢查，這些原本應該都是屬於家人之間才會有的行為，因此不能責怪王女心生疑慮；縱使雙方長期分居，婚姻也的確出現破綻，但這一切都是因為男方違背對婚姻的忠誠行為所致，他的可責性較高卻先提告離婚，依法不應准許，最後裁定駁回上訴。

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關鍵字：高等法院,離婚,攝護腺

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