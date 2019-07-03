台南碰瓷哥飛撲「躺2秒自己翻身」　屍變式狂追機車嚇傻駕駛

▲影片取自YouTube，如遭刪除請見諒。

記者黃翊婷／綜合報導

現在還有這種假車禍？鄭姓網友在臉書「爆料公社」PO出一段31秒的行車紀錄器影片表示，1日晚間行經台南市東區自由路靠近東門路附近時，突然遇到一位從路中央跳出來的眼鏡哥，不僅助跑趴在靜止的車輛引擎蓋上，接著又自己翻身跳起來追機車騎士，最後才躺在路上裝死，讓他看了很傻眼。

影片中，只見眼鏡哥突然從畫面左側的路中央跳出，並以慢動作側身起跳，仰躺在汽車的引擎蓋上，過了大概2秒鐘發現好像沒人理會，又自己翻身滑坐在地上。

▲眼鏡哥假裝被車撞到，躺了2秒卻自己翻身起來。（圖／翻攝自Facebook／爆料公社，下同）

就在這個時候，右側剛好有2、3名機車騎士經過，眼鏡哥卻「熊熊」站起來，拔腿狂追其中一名騎士，嚇得對方馬上催油門離開；他追了幾步發現根本追不上，一轉身又慢慢躺倒在路中央「裝死」。

鄭姓網友提到，自己是在台南市東區自由路靠近東門路附近遇到這起假車禍，當時才剛轉過彎就看到有人走過來，於是立即停車不動，沒想到對方就直接躺到引擎蓋上，還一度爬起來要追打機車騎士，雖然後續警察有到場處理，但還是想PO出來提醒大家，經過該路段的時候要小心留意四周的人事物。

其他網友看完這段31秒的影片，紛紛留言酸諷，「靠北，他是屍變哦！還爬起來追車」、「補油門嚇他啦，到底多愛演」、「要是沒有這段影片，我根本不知道這個世界有多麼無奇不有」、「這個不夠專業，上次的阿伯演技比較好」。

▼▲眼鏡哥追機車騎士失敗，又自己躺回路中央。

▼警員到場處理，眼鏡哥依舊躺在地上不肯起來。