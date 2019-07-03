「駁二不能辦政治活動是前朝訂定」　王淺秋：只准陳菊放火不准韓國瑜點燈

▲高雄市新聞局偕同文化局開記者會澄清。（圖／記者賴君欣攝）

記者洪靖宜、賴君欣／高雄報導

由公民團體發起的「公民割草行動」原訂要在6日於駁二廣場舉辦的「公民假日草市」，遭到高市府以從事政治活動駁回，但他們質疑，是蓄意打壓不同聲音。對此高雄市新聞局偕同文化局出面回應，因內容屬政治活動才未同意，不過王淺秋也狠嗆「相關規定都是前高雄市文化局長任內訂定的管理辦法，到底誰卡誰，根本是自己卡自己，難不成是只准陳菊放火不准韓國瑜點燈」。

文化局表示，在6月28日時接到經公民割草行動申請要使用駁二場地，在上周檢視提供企劃書，除邀請政治人物外，活動內容並包含「發放罷免小卡」等活動，屬政治活動無誤，因此依據高雄市政府文化局駁二藝術特區管理注意事項第三點，「駁二本特區僅提供藝文、文創相關團體活動、問券申請；政治、宗教等相關活動，恕不接受申請」，未便同意該項活動申請。

▲高雄市新聞局長王淺秋。（圖／記者賴君欣攝）

申請活動遭駁回，讓公民割草行動大喊「中央卡韓是假的，韓卡市民才是真的」。而新聞局長王淺秋則反嗆「相關規定都是前高雄市文化局長史哲、尹立任內訂定的管理辦法，到底誰卡誰，根本是自己卡自己，難不成是只准陳菊放火不准韓國瑜點燈」。

王淺秋表示，韓粉號召要來駁二目前也尚未接到申請，但只要政治活動就是不能同意，如果是自發穿國旗來在附近走來走去是沒問題，以活動舉辦就是現場就要視狀況來勸導離開園區。