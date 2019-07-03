桃園水蜜桃搖滾之夜13日登場　歡迎相約復興區同樂

▲鄭文燦歡迎民眾支持復興區優質水蜜桃。（圖／市政府提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園復興區拉拉山水蜜桃甜蜜多汁，遠近馳名，然今年受到氣候異常影響，產量減少，市府支持在地農特產，3日舉行銷說明會指出，除了近日為行銷拉拉山水蜜桃，舉辦多場實體展售，7月13日亦舉辦水蜜桃搖滾之夜，歡迎全台民眾相約到場同樂。

▲桃園復興區拉拉山水蜜桃甜蜜多汁，遠近馳名。（圖／市政府提供）



市府農業局表示，該局協助農友銷售水蜜桃，分別於7月3日至4日在市府前廣場、7月6日至7日在兩蔣文化園區，舉行拉拉山水蜜桃實體展售活動。另外，即日起至8月4日在羅浮泰雅溫泉公園、角板山行館、拉拉山遊客中心、高義、三光及華陵里也有開辦部落市集。

▲桃園復興區拉拉山水蜜桃外盒上有產地標章。（圖／市政府提供）

除了近日多場的實體展售活動，7月13日亦有復興區公所在華陵里上巴陵停車場，舉辦水蜜桃搖滾之夜。市長鄭文燦於出席行銷說明會指出，拉拉山水蜜桃遠近馳名，市民朋友挑選購買水蜜桃時，請認明果皮表面有細緻絨毛、底部渾圓與柄部有道溝這3大特徵，才是正宗的拉拉山水蜜桃。今年市府也在全新包裝上加入拉拉山的形象，配合外盒上的產地標章，購買時更加容易辨識。

而今年水蜜桃產量受到氣候異常影響，原本3月4月開花的水蜜桃果樹，延遲至5月份才陸續開花，延後1個月開花情況相當罕見，也造成結果不易，影響水蜜桃的產量，但仍入口即化，甜蜜多汁，期盼各界企業、團體和熱愛桃園農產的民眾，用實際購買行動，支持在地優質水蜜桃，減少農民損失，訂購資訊可洽詢復興區農會。