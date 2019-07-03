　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
>
地方 地方焦點

桃園水蜜桃搖滾之夜13日登場　歡迎相約復興區同樂

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲桃園復興區拉拉山水蜜桃甜蜜多汁

▲鄭文燦歡迎民眾支持復興區優質水蜜桃。（圖／市政府提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園復興區拉拉山水蜜桃甜蜜多汁，遠近馳名，然今年受到氣候異常影響，產量減少，市府支持在地農特產，3日舉行銷說明會指出，除了近日為行銷拉拉山水蜜桃，舉辦多場實體展售，7月13日亦舉辦水蜜桃搖滾之夜，歡迎全台民眾相約到場同樂。▲桃園復興區拉拉山水蜜桃甜蜜多汁

▲桃園復興區拉拉山水蜜桃甜蜜多汁，遠近馳名。（圖／市政府提供）

市府農業局表示，該局協助農友銷售水蜜桃，分別於7月3日至4日在市府前廣場、7月6日至7日在兩蔣文化園區，舉行拉拉山水蜜桃實體展售活動。另外，即日起至8月4日在羅浮泰雅溫泉公園、角板山行館、拉拉山遊客中心、高義、三光及華陵里也有開辦部落市集。▲桃園復興區拉拉山水蜜桃甜蜜多汁

▲桃園復興區拉拉山水蜜桃外盒上有產地標章。（圖／市政府提供）

除了近日多場的實體展售活動，7月13日亦有復興區公所在華陵里上巴陵停車場，舉辦水蜜桃搖滾之夜。市長鄭文燦於出席行銷說明會指出，拉拉山水蜜桃遠近馳名，市民朋友挑選購買水蜜桃時，請認明果皮表面有細緻絨毛、底部渾圓與柄部有道溝這3大特徵，才是正宗的拉拉山水蜜桃。今年市府也在全新包裝上加入拉拉山的形象，配合外盒上的產地標章，購買時更加容易辨識。

而今年水蜜桃產量受到氣候異常影響，原本3月4月開花的水蜜桃果樹，延遲至5月份才陸續開花，延後1個月開花情況相當罕見，也造成結果不易，影響水蜜桃的產量，但仍入口即化，甜蜜多汁，期盼各界企業、團體和熱愛桃園農產的民眾，用實際購買行動，支持在地優質水蜜桃，減少農民損失，訂購資訊可洽詢復興區農會。

ET快訊
想拍少女風被嫌臉太老！她赴韓進行「史詩級」改造…正翻卻過不了
LIVE／國民黨政見會終極場　五人激戰對決國家財經議題
屈臣氏買保險套！大叔結帳「女店員突大叫」客人全聽到　原因很敬

關鍵字：桃園,水蜜桃,搖滾之夜,復興區

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

屏東龍捲風災損救助　違章建築不得申請

桃園副市長送水蜜桃飲料　代表市長慰問罷工會員與執勤員警

桃園水蜜桃搖滾之夜13日登場　歡迎相約復興區同樂

東菜市明起休市兩天防堵登革熱　黃偉哲前往視察孳清並感謝攤商配合

酒駕新制上路全國同步取締　瑞芳警籲「貪杯族」勿酒駕

汐止秀山路邊坡再度滑落　新北市府團隊搶通「單線道路」

台日王子飯店美食交流　極緻關西料理限量90份秒殺

好戲免費看！2019桃園閩南文化節《鬥陣》　桃園高鐵開演

新竹市忠靈祠加裝電梯　全國軍人公墓園區首例

苗栗漫遊經典小鎮系列啟動　陳明珠、阿布共同行銷好山好水

開車兜風遇巨蛇爬窗死亡凝視！ 兒嚇歪狂叫...爸用雨刷「神狙擊」

每日限量！桃園超狂炸全雞 肉質鮮嫩不乾柴、咬下會噴汁

超暖老爸！自責沒錢幫孩子買書包　用「塑膠繩」熬夜編織愛的無價寶

星巴克「星冰樂買一送一」來了　這5天穿黑色衣服還享咖啡優惠

台中神壇女宮主認養40餘犬貓　短期無故消失...貓友：疑似作法

曹政奭：少女時代最喜歡潤娥　 看到本人「以為她是精靈」

Lulu開場Rap「練習超過1000次」　吳宗憲狂讚：個人代表作！

每晚一萬！入住頂級狗狗友善Villa 房內無邊際泳池讓萌寵放鬆爽游！

歐告cosplay小紅帽裡的大野狼？ 阿嬤頭套包好包滿：我怕曬黑咩

《聲林之王2》首集開錄！！　蕭敬騰.林宥嘉虧主持人是「3妮老師」

屏東龍捲風災損救助　違章建築不得申請

桃園副市長送水蜜桃飲料　代表市長慰問罷工會員與執勤員警

桃園水蜜桃搖滾之夜13日登場　歡迎相約復興區同樂

東菜市明起休市兩天防堵登革熱　黃偉哲前往視察孳清並感謝攤商配合

酒駕新制上路全國同步取締　瑞芳警籲「貪杯族」勿酒駕

汐止秀山路邊坡再度滑落　新北市府團隊搶通「單線道路」

台日王子飯店美食交流　極緻關西料理限量90份秒殺

好戲免費看！2019桃園閩南文化節《鬥陣》　桃園高鐵開演

新竹市忠靈祠加裝電梯　全國軍人公墓園區首例

苗栗漫遊經典小鎮系列啟動　陳明珠、阿布共同行銷好山好水

政見會／開場先轟蔡政府　韓國瑜：管中閔若是民進黨籍還會受辱嗎？

【英語多益通】酒駕「連坐處罰」上路英文怎麼說？

馬志翔「沒避孕」想拚2個！鳳小岳帶3歲兒逛市場風靡婆媽

日職／悶！王柏融3打數無安打提前退場　中斷連3戰安打

屏東龍捲風災損救助　違章建築不得申請

蔡英文到竹縣「愛將鄭朝方全程缺席」　立委戰讓人「看攏某」

Lala高中打3份工「錢被爸賭光」洗一次頭賺25元...手爛掉：他嫌錢很少

單線道路通了！汐止秀山路經半天搶災已可通車　侯友宜：仍需留意

林佩瑤被偷拍傻眼：拍太醜了吧！大方認愛名廚「對我很好」

中職／劉玠廷坦言虧損嚴重　決定轉賣「父親也很反覆」

2歲女兒跌鱷魚池！慘被啃剩顆頭 媽自責抱顱骨痛哭

地方熱門新聞

福田水餃宣布熄燈　 老闆：我被..

4歲兒撞頭命危　夫婦沿路拜求神..

中捷徵才152人　薪水最高65..

老闆種酪梨　提供滿滿營養

女高中生離家　流浪墾丁兩天未進..

17歲學生每天頭痛　原為腦瘤作..

頭份爆管瞬間轟破馬路　住戶嚇傻..

高雄柴山雨瀑籠罩海平面　暴雨狂..

男誆買保險騙小錢　至少涉案4起

頂新假油案逆轉　改判無罪確定

善化警護果逮獲偷果賊　農民滿心..

洪慈庸全力拚連任　楊瓊瓔：做好..

台82線恐怖車禍　貨車變形1死..

太平山增平日客運專車 15日首..

更多熱門

相關新聞

桃園、龜山區停水　水公司籲儲水

自來水公司第12區管理處為辦理「尖山加壓站高壓電氣設備檢驗」，將從7月5日凌晨0點起至早上10點停水進行施工，桃園區後站12個里、龜山工業區一帶4萬戶，將於5日凌晨起停水10小時，籲請民眾預先儲水備用，而停水期間記得關閉抽水機電源，以免空轉過久造成馬達損壞。

桃園區、龜山區　後天停水10小時

性侵女友兩女兒　退休警偷拍姐妹花影片

雙親遭酒駕撞上　西園國小替3姊弟募款

桃園海生館將開幕！她唬爛「身分證優惠」下場慘

讀者迴響

發燒話題

龍捲風 黃曉明Angelabay 登革熱 味全龍 寶可夢Pokemon 王令麟 范冰冰李晨分手 金曲獎 宋仲基宋慧喬 福衛七號 秋行軍蟲 反送中遊行 謝忻不倫阿翔 王令麟 長榮罷工 江明學 賀一航驟逝 林志玲結婚 阿羅哈客運 王令麟 地震 羅志祥于大夢 NBA選秀 馬如龍 東大門夜市燒毀 聖母峰 王令麟 蒼井優閃婚 喬喬 隨機殺人 具荷拉 許志安 日暈 黃捷 王令麟 秦偉性侵 李兆基 復仇者聯盟 生死接線員 朴有天退演藝圈 郭台銘 王令麟 總統大選 張敏 陳偉殷 Uniqlo 高圓圓 我們與惡的距離 酒駕修法 王令麟 中職轉播 愛山林 曾沛慈 潤娥 山下智久 吳慷仁 王令麟 歐陽娜娜 雞排妹 TWICE 木曜4超玩 冰與火之歌 安以軒懷孕 統一發票 王令麟 勝利退演藝圈 台新金控 甲山林 王柏融 王金平 中國信託慈善基金會 理科太太 王令麟 瀧正則吸毒 有馬妹 大S汪小菲 戴資穎 蔡英文 許智傑 張庭瑚 乙武洋匡 大金冷氣 王令麟 橋本有菜 國泰世華 國泰金 唐鳳家暴 王令麟 郭婞淳退休 廖峻中風 習近平 王令麟 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 王令麟 和泰汽車 東森房屋 防彈少年團BTS 中華航空 優適活 王令麟 誰摔死了李新 味全 網紅空姐 徐若瑄 周子瑜 袁惟仁昏迷 王令麟 膝蓋痛 柯文哲 柯P 林書豪 九二共識 信義房屋 王令麟 董梓甯 韓國瑜 頂新 王令麟 聲林之王 蒼井空 興富發 統一企業 全家便利商店 王令麟 吉澤明步 大金空調 東森自然美 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 王令麟 颱風即時 聲林之王 王令麟 迪麗熱巴 希爾思評價 馬如風猝逝 郭雪芙 蔣友柏離婚 王令麟 川普 停班停課 東森購物 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 王令麟 波多野結衣 飛碟 許智傑 X檔案 王令麟 綜藝玩很大 周杰倫昆凌 隋棠 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 希爾思 乃木坂46 新垣結衣 王令麟 金門防疫戰 膝蓋痛 吳奇隆劉詩詩 微熱山丘 王令麟 錦榮Akemi

熱門新聞

謝忻「下跪爆哭1小時」首現身！暴瘦7kg失魂慘況曝光

大陸拳王練喻軒約戰館長　館長曝光價碼

小18歲老公精蟲數超標6倍！43歲女星再驗孕崩潰大哭

「賺錢全給老婆」的星座男Top 4

自強號撞人停駛！2女慌等1小時跳車逃

Angelababy、黃曉明遭爆「官宣離婚」

比特進公園人跑光　牠獨坐傻笑媽心疼

謝忻「粉身碎骨也要愛阿翔」原因曝光！

《玩很大》小鬼認：小隊長乏了

震撼彈！桃猿5年4冠想賣了

Apple滑水道「泳褲掉了」沒發現！

完全沒心機3種星座朋友

麥當勞竟有隱藏版「真漢堡」！一個30元連店員都不知道

悲哀哥「生吞壁虎」流出黑色尿液慘死！

9萬租豪宅！網友讚阿翔租屋反遭批

更多

最夯影音

更多

開車兜風遇巨蛇爬窗死亡凝視！ 兒嚇歪狂叫...爸用雨刷「神狙擊」

每日限量！桃園超狂炸全雞 肉質鮮嫩不乾柴、咬下會噴汁

超暖老爸！自責沒錢幫孩子買書包　用「塑膠繩」熬夜編織愛的無價寶

星巴克「星冰樂買一送一」來了　這5天穿黑色衣服還享咖啡優惠

台中神壇女宮主認養40餘犬貓　短期無故消失...貓友：疑似作法

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

戀夏30天 好禮大方送

夏日抽好禮! 加播吧LINE@ 不限新舊用戶免費送airpods、SOGO禮券

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11冰美式，週抽Apple MacBook、iPad等大獎！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面