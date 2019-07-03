桃園26歲男酒駕撞上！母死父昏迷留年幼3姊弟　西園國小發起募款

記者柯沛辰／綜合報導

桃園觀音區上月1日發生一起死亡車禍，當時26歲許姓男子酒駕撞上一對騎車夫婦，釀成1死1傷慘劇，其中羅姓妻子傷重不治，目前黃姓丈夫仍昏迷躺在加護病房，留下3名就讀西園國小的子女。為此，台北市西園國小家長會1日發起為期1個月的募捐活動，希望協助黃家度過難關。

6月1日晚間7點多，許姓男子酒駕闖紅燈，在觀音區大同一路與成功路一段路口撞上騎車的黃姓夫婦，導致1死1重傷，讓黃姓三姊弟頓失家中依靠。警方調查後，發現許男酒測值高達0.27，全案依公共危險及過失致死罪嫌移送法辦。

▲許姓男子酒駕撞上黃姓夫婦，只受到輕微擦傷，卻害一個完整家庭破裂。（圖／東森新聞）

當時一名陳姓禮儀師接手承辦羅女後事，見3名還在就讀國小的年幼子女趴在遺體旁痛哭失聲，不斷喊著「我要找媽媽」，令他鼻酸不已，不禁上網痛批酒駕惡行，指事發至今羅女頭七已過，仍未見到許男現身上香，家屬也未得到一句道歉。

據了解，三姊弟平時住在萬華區，分別準備升上三年級、五年級及六年級，雙親平時在桃園工作，假日才能共享天倫，不料父母1日工作途中遭酒駕撞上。目前校方雖已協助開設教育儲蓄戶，但三姊弟現在家中只剩爺爺奶奶及姑姑等親人照料，生活費、醫療費用仍苦無著落。

▲第一時間，3幼子趴在母親遺體旁痛哭失聲，不斷喊著要找媽媽。（圖／記者莊智勝翻攝）

西園國小家長會上月28日開會後決議，將協助黃家三姊弟做急難救助捐款勸募，募捐為期1個月，本月1日、7日、15日、22日、29日上午9點至10點，會有專人在辦公室收取善款，並開立收據。如果時間不便，可直接匯款至家長會急難救助專戶：

板信商業銀行萬大分行118

帳號：0853-5-00002054-7

戶名：台北市萬華區西園國民小學學生家長會

西園國小家長會指出，對於每一分善款，家長會都會開立收據，以供來年申報所得稅時列舉扣除，懇請捐款人填寫表單（https://forms.gle/vjqXZnKLXD5w2beN8），或匯款後傳真「帳號末五碼、收據開寫名字、電話、地址」至學校02-2305-7653，以便開立收據。

若未留下任何資料或漏缺者，將開立「不具名善心人士」收據存查，有任何問題都歡迎來信到wenjuyun@yahoo.com.tw。

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