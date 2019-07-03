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民進黨灌票給韓國瑜？　謝龍介3點解析：蔡英文已經慌了

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▲▼韓國瑜、蔡英文。（合成圖／記者李毓康、洪靖宜攝）

▲韓國瑜、蔡英文。（合成圖／記者李毓康、洪靖宜攝）

政治中心／綜合報導

國民黨將於7月8日至14日進行初選民調，卻傳出民進黨號召支持者灌票給高雄市長韓國瑜。對此，台南市議員謝龍介2日受訪時批評，這是蔡英文的選戰騙術，目的是在藍綠未交戰之前，就預先為自己敗選準備的脫罪之術，是反民主、不尊重人民的伎倆，只是凸顯蔡英文面對2020大選，已經心慌了。

國民黨初選民調在即，總統蔡英文選舉操盤手、民進黨前秘書長洪耀福弟弟洪耀南日前貼文標示「有瑜點魚，無魚吃菜」，企圖號召綠營支持者為韓國瑜灌票，引發藍營支持者擔憂。

對此，謝龍介接受《中評社》訪問時指出，民進黨刻意「灌票」給韓國瑜有三個目的，第一，蔡英文若敗選，也不致於輸得太難看；第二，故意製造韓國瑜是「弱者」；第三，韓國瑜若能在國民黨初選勝出，蔡英文有藉口說韓國瑜的支持度其實沒有這麼高，以利於民進黨未來大選投票的操作。

不過，謝龍介認為，蔡英文的選舉戰術聽聽就好，因為韓國瑜目前的民調支持度，不需要灌票，本來就在黨內五位參選人中居於領先地位；其次，灌票不一定能發揮作用，民進黨初選時，也有很多不滿蔡英文的人想灌票給前行政院長賴清德，但賴清德仍大輸蔡英文。

謝龍介批評，民進黨號稱民主、進步，口口聲聲說人民是「頭家」，卻反其道而行，選舉一到，就要操弄人民去介入競爭政黨的初選，把人民當成傀儡，「人民是可以被操弄的嗎？現在又有多少人願意被操弄？」鼓動綠營灌票根本就是不尊重人民的行為，只是凸顯蔡英文面對2020大選，已經心慌了。

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關鍵字：蔡英文,韓國瑜,2020總統大選,謝龍介,國民黨

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