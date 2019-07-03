中華民國破產互槓　郭台銘嗆蔡英文：若不嚴重為何年改





▲郭台銘。（圖／郭台銘競選辦公室提供）

政治中心／綜合報導

針對總統蔡英文2日表示，「中華民國不會破產」，結果一旁傳出雞啼聲，使她笑著說「連那隻雞都有意見」。國民黨總統初選參選人郭台銘3日下午2時再次強調，所有年金即將面臨破產，如果情況不嚴重，為何需要處理軍公教年金？蔡英文說的話是讓「所有人民有意見」。

「蔡英文總統的話讓所有人都有意見。」郭台銘發布新聞稿表示，面對中華民國負債問題的示警，蔡英文只能以政府在「財政平衡」、「經濟發展」及「照顧人民」這3件事上是齊頭並進的，宣稱政府是有財政紀律，國家財務處理相當穩健的空話，「我一直強調所有年金即將面臨破產，這才是人民的憂慮」，如果情況不嚴重，為何需要處理軍公教年金，破壞信賴保護原則，搞得天怒人怨！信用早已經破產蔡英文說的話，相信的還有多少？

郭台銘說，按照政府公布的各類退休制度財務狀況，推估的破產時間依序是軍保2020年、勞保2027年、教育人員2030年、公務員2031年，為何最晚破產的公教最先改革？不會破產，為何軍公教退休金要被砍？只因為「軍公教族群向來多支持捍衛中華民國、政策穩健的國民黨，所以就該被清算？僅憑著一個『莫須有』的罪名？手段又是如此粗暴！」

「年金不是不能改革，但必須『開源優先』。」郭台銘表示，如果操盤績效高一點，怎麼會有破產的疑慮？他提出的解決國安少子化問題，也是要為長遠的年金存續努力，重點就是「誰會賺錢，誰有能力；做不到就閉嘴，讓專業的來！」蔡英文說的話是讓「所有人民有意見」。