活豬運輸車強制加裝GPS 　台南動保處加強稽查掌握疫情

▲台南市動保處人員執行運豬車輛加裝即時追蹤系統（GPS）稽查及勸導。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

非洲豬瘟在中國大陸自2018年8月發生至今，已擴及32省、市轄區，周邊國家包括蒙古國、越南、柬埔寨、寮國及北韓亦無一倖免，可見疫情嚴峻且延燒迅速，一旦疫情傳入台灣，將會造成養豬產業莫大衝擊。

因應非洲豬瘟防疫需求，農委會已修法公告規定活豬及屠體運輸車輛需強制加裝即時追蹤系統（GPS），以監控車輛動向軌跡，台南市動保處並自7月1日起開始進行稽查，當牧場發生疫病時，利用GPS系統追溯畜牧場，掌握所有流行病學相關豬場，建立管制區並擬定防疫策略，另亦可藉由屠體運輸車輛追回疫病豬肉，降低流入廚餘機會，可大幅降低疫病擴散風險。

動保處表示，目前台南市於安南、善化設有2個肉品市場，動保處派駐肉品市場防疫人員已全面展開稽查工作，查核重點為運輸車輛是否裝設符合規定之GPS及是否有正常開機為主，自7月1日起已查核20部活豬運輸車，其中16部車GPS訊號正常，查獲4車違規，已進行勸導改善，自8月起如經查獲違規者，將依法裁處3千元以上至1萬5千元以下罰鍰，並得按次處罰。若有未裝GPS運輸車業者，可於7月底前速洽財團法人中央畜產會申請裝機（電話：02-23015569分機2301），避免受罰。

動保處呼籲，尚未裝設GPS之運輸車業者應儘速安裝，安裝後亦切勿擅自關閉GPS，8月起違反者將直接開罰。另轄內養豬業者應盡量避免前往中國大陸或其他疫區國家畜牧場進行參訪或接觸動物，返國後亦須更換衣物、淋浴並澈底消毒，並於1週後才可再進入動物飼養場，以確保所飼養動物之健康及防疫安全，並應每日觀察動物健康情形，倘發現可疑疫情時，應立即主動與動保處聯繫，防疫通報專線06-6323039。