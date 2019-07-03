　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
>
地方 地方焦點

活豬運輸車強制加裝GPS 　台南動保處加強稽查掌握疫情

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲台南市動保處人員執行運豬車輛加裝即時追蹤系統（GPS）稽查及勸導。（圖／記者林悅翻攝）

▲台南市動保處人員執行運豬車輛加裝即時追蹤系統（GPS）稽查及勸導。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

非洲豬瘟在中國大陸自2018年8月發生至今，已擴及32省、市轄區，周邊國家包括蒙古國、越南、柬埔寨、寮國及北韓亦無一倖免，可見疫情嚴峻且延燒迅速，一旦疫情傳入台灣，將會造成養豬產業莫大衝擊。

因應非洲豬瘟防疫需求，農委會已修法公告規定活豬及屠體運輸車輛需強制加裝即時追蹤系統（GPS），以監控車輛動向軌跡，台南市動保處並自7月1日起開始進行稽查，當牧場發生疫病時，利用GPS系統追溯畜牧場，掌握所有流行病學相關豬場，建立管制區並擬定防疫策略，另亦可藉由屠體運輸車輛追回疫病豬肉，降低流入廚餘機會，可大幅降低疫病擴散風險。

動保處表示，目前台南市於安南、善化設有2個肉品市場，動保處派駐肉品市場防疫人員已全面展開稽查工作，查核重點為運輸車輛是否裝設符合規定之GPS及是否有正常開機為主，自7月1日起已查核20部活豬運輸車，其中16部車GPS訊號正常，查獲4車違規，已進行勸導改善，自8月起如經查獲違規者，將依法裁處3千元以上至1萬5千元以下罰鍰，並得按次處罰。若有未裝GPS運輸車業者，可於7月底前速洽財團法人中央畜產會申請裝機（電話：02-23015569分機2301），避免受罰。

動保處呼籲，尚未裝設GPS之運輸車業者應儘速安裝，安裝後亦切勿擅自關閉GPS，8月起違反者將直接開罰。另轄內養豬業者應盡量避免前往中國大陸或其他疫區國家畜牧場進行參訪或接觸動物，返國後亦須更換衣物、淋浴並澈底消毒，並於1週後才可再進入動物飼養場，以確保所飼養動物之健康及防疫安全，並應每日觀察動物健康情形，倘發現可疑疫情時，應立即主動與動保處聯繫，防疫通報專線06-6323039。

ET快訊
新娘不是楊晴！《女兵》羅平消失一個月「秘婚金髮德國老婆」
慶600人歸隊！長榮員工餐吃「三寶飯」…領到的人都笑了
館長接受練喻軒邀戰！　「小兄弟我們來一場、一毛錢都不收」

關鍵字：活豬,運輸車,GPS,台南,動保處,疫情

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

17歲高中生每天清晨頭痛欲裂　竟是1.75公分腦瘤作祟

婦人受到網路詐騙匯款　警銀合作共同成功阻詐

活豬運輸車強制加裝GPS 　台南動保處加強稽查掌握疫情

台中捷運大徵才152人　薪水36K起跳「最高65000元」

洪慈庸拚連任「不靠利益綁椿」　楊瓊瓔：做好份內工作

一次用塑膠吸管限制起跑　花蓮同步查核11業者全符規定

降低台泥粉塵及空汚排放　花蓮環保局邀學者專家現場把脈

封鎖、分散、巡邏3法並進查緝酒駕　屏警逮4酒駕1拒測

4歲兒玩耍撞頭命危　夫婦沿路「三步拜六步跪」求神開恩　他秒鼻酸衝去載

一粒1元「福田水餃」宣布熄燈！ 老闆無奈收攤：我被騙走2億

開車兜風遇巨蛇爬窗死亡凝視！ 兒嚇歪狂叫...爸用雨刷「神狙擊」

每日限量！桃園超狂炸全雞 肉質鮮嫩不乾柴、咬下會噴汁

星巴克「星冰樂買一送一」來了　這5天穿黑色衣服還享咖啡優惠

超暖老爸！自責沒錢幫孩子買書包　用「塑膠繩」熬夜編織愛的無價寶

曹政奭：少女時代最喜歡潤娥　 看到本人「以為她是精靈」

台中神壇女宮主認養40餘犬貓　短期無故消失...貓友：疑似作法

Lulu開場Rap「練習超過1000次」　吳宗憲狂讚：個人代表作！

每晚一萬！入住頂級狗狗友善Villa 房內無邊際泳池讓萌寵放鬆爽游！

《聲林之王2》首集開錄！！　蕭敬騰.林宥嘉虧主持人是「3妮老師」

海鮮控衝R～超佛現烤鮮蚵1顆5元 泰國蝦現撈現烤...吃到痛風也甘願

17歲高中生每天清晨頭痛欲裂　竟是1.75公分腦瘤作祟

婦人受到網路詐騙匯款　警銀合作共同成功阻詐

活豬運輸車強制加裝GPS 　台南動保處加強稽查掌握疫情

台中捷運大徵才152人　薪水36K起跳「最高65000元」

洪慈庸拚連任「不靠利益綁椿」　楊瓊瓔：做好份內工作

一次用塑膠吸管限制起跑　花蓮同步查核11業者全符規定

降低台泥粉塵及空汚排放　花蓮環保局邀學者專家現場把脈

封鎖、分散、巡邏3法並進查緝酒駕　屏警逮4酒駕1拒測

4歲兒玩耍撞頭命危　夫婦沿路「三步拜六步跪」求神開恩　他秒鼻酸衝去載

一粒1元「福田水餃」宣布熄燈！ 老闆無奈收攤：我被騙走2億

林昶佐、洪慈庸宣布競選連任　2020對決林郁方、楊瓊瓔

工會罷工棚發「乖乖」　空服員寫下對公司的話：讓大家平安回家

17歲高中生每天清晨頭痛欲裂　竟是1.75公分腦瘤作祟

6日公開抽40萬筆樣本　國民黨：邀王金平來當總督導

趙春山／從競合到零和看「川習會」

韓國瑜批防疫經費「只給外人」　陳其邁狂搖頭：防疫不分國界

驚險畫面曝光！男嬰遭自家愛犬突襲　當街嚎啕大哭...父母抱緊求救

消暑不成反烙賽！醫教你「看體質吃冰」：這段時間吃最好

車震過程全錄下！年輕人妻尬上52歲外送員　夫氣炸拿刀衝出家門

終於考完！指考試務人員興奮出闈排隊拿手機　18日寄發成績單

三寶妹逆向超車轉角「臉撞臉」　1秒擊落重機哥！網笑：戀愛了

地方熱門新聞

福田水餃宣布熄燈　 老闆：我被..

4歲兒撞頭命危　夫婦沿路拜求神..

女高中生離家　流浪墾丁兩天未進..

老闆種酪梨　提供滿滿營養

頭份爆管瞬間轟破馬路　住戶嚇傻..

高雄柴山雨瀑籠罩海平面　暴雨狂..

中捷徵才152人　薪水最高65..

善化警護果逮獲偷果賊　農民滿心..

頂新假油案逆轉　改判無罪確定

洪慈庸全力拚連任　楊瓊瓔：做好..

台82線恐怖車禍　貨車變形1死..

執行署台南分署法拍會　進帳18..

色情業插乾股　彰化1警再收押

鼓勵生育　桃園市推動「小公托」

更多熱門

相關新聞

台南東區「碰瓷」疑案　警：雙方未提告

1名網友行車經過台南市東區自由路時，突有1名男子撲上前「碰」到他的車子，而後就倒下去，但不外就爬起來追過機車，追不及竟又折回躺在地上，台南市警一分局警方據報到場，將該名喊痛的男子以救護車送醫，警方指出該案並非交通事故，惟雙方當事人未提告訴，也無任何意見表示，警方尚未進一步處理。

台南龍捲風　吹掀鐵皮壓斷高壓電線

汽車自撞起火　2騎士勇救駕駛

台南清晨強降雨　「安中河」再現

登革熱病例+2　台南高雄各增1感染

讀者迴響

發燒話題

龍捲風 登革熱 味全龍 寶可夢Pokemon 王令麟 范冰冰李晨分手 金曲獎 宋仲基宋慧喬 福衛七號 秋行軍蟲 反送中遊行 謝忻不倫阿翔 王令麟 長榮罷工 江明學 賀一航驟逝 林志玲結婚 阿羅哈客運 王令麟 地震 羅志祥于大夢 NBA選秀 馬如龍 東大門夜市燒毀 聖母峰 王令麟 蒼井優閃婚 喬喬 隨機殺人 具荷拉 許志安 日暈 黃捷 王令麟 秦偉性侵 李兆基 復仇者聯盟 生死接線員 朴有天退演藝圈 郭台銘 王令麟 總統大選 張敏 陳偉殷 Uniqlo 高圓圓 我們與惡的距離 酒駕修法 王令麟 中職轉播 愛山林 曾沛慈 潤娥 山下智久 吳慷仁 王令麟 歐陽娜娜 雞排妹 TWICE 木曜4超玩 冰與火之歌 安以軒懷孕 統一發票 王令麟 勝利退演藝圈 台新金控 甲山林 王柏融 王金平 中國信託慈善基金會 理科太太 王令麟 瀧正則吸毒 有馬妹 大S汪小菲 戴資穎 蔡英文 許智傑 張庭瑚 乙武洋匡 大金冷氣 王令麟 橋本有菜 國泰世華 國泰金 唐鳳家暴 王令麟 郭婞淳退休 廖峻中風 習近平 王令麟 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 王令麟 和泰汽車 東森房屋 防彈少年團BTS 中華航空 優適活 王令麟 誰摔死了李新 味全 網紅空姐 徐若瑄 周子瑜 袁惟仁昏迷 王令麟 膝蓋痛 柯文哲 柯P 林書豪 九二共識 信義房屋 王令麟 董梓甯 韓國瑜 頂新 王令麟 聲林之王 蒼井空 興富發 統一企業 全家便利商店 王令麟 吉澤明步 大金空調 東森自然美 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 王令麟 颱風即時 聲林之王 王令麟 迪麗熱巴 希爾思評價 馬如風猝逝 郭雪芙 蔣友柏離婚 王令麟 川普 停班停課 東森購物 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 王令麟 波多野結衣 飛碟 許智傑 X檔案 王令麟 綜藝玩很大 周杰倫昆凌 隋棠 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 希爾思 乃木坂46 新垣結衣 王令麟 金門防疫戰 膝蓋痛 吳奇隆劉詩詩 微熱山丘 王令麟 錦榮Akemi

熱門新聞

謝忻「下跪爆哭1小時」首現身！暴瘦7kg失魂慘況曝光

大陸拳王練喻軒約戰館長　館長曝光價碼

「賺錢全給老婆」的星座男Top 4

小18歲老公精蟲數超標6倍！43歲女星再驗孕崩潰大哭

Angelababy、黃曉明遭爆「官宣離婚」

自強號撞人停駛！2女慌等1小時跳車逃

震撼彈！桃猿5年4冠想賣了

謝忻「粉身碎骨也要愛阿翔」原因曝光！

比特進公園人跑光　牠獨坐傻笑媽心疼

Apple滑水道「泳褲掉了」沒發現！

完全沒心機3種星座朋友

麥當勞竟有隱藏版「真漢堡」！一個30元連店員都不知道

9萬租豪宅！網友讚阿翔租屋反遭批

《玩很大》小鬼認：小隊長乏了

林森酒店小媽媽「餓死2歲童」　北漂挽男友

更多

最夯影音

更多

開車兜風遇巨蛇爬窗死亡凝視！ 兒嚇歪狂叫...爸用雨刷「神狙擊」

每日限量！桃園超狂炸全雞 肉質鮮嫩不乾柴、咬下會噴汁

星巴克「星冰樂買一送一」來了　這5天穿黑色衣服還享咖啡優惠

超暖老爸！自責沒錢幫孩子買書包　用「塑膠繩」熬夜編織愛的無價寶

曹政奭：少女時代最喜歡潤娥　 看到本人「以為她是精靈」

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

戀夏30天 好禮大方送

夏日抽好禮! 加播吧LINE@ 不限新舊用戶免費送airpods、SOGO禮券

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11冰美式，週抽Apple MacBook、iPad等大獎！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面