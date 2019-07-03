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台南傳出碰瓷疑案「趴車倒地又追車」　警：雙方未提告不成案

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▲1名網友行車經過台南市東區自由路靠近東門路時，突有1名男子撲上前「碰」到他的車子，而後就倒下去，台南市警一分局警方據報到場查處。（圖／翻攝自臉書爆料公社）

▲1名網友行車經過台南市東區自由路時，突有1名男子撲上前「碰」到他的車子，而後就倒下去，台南市警一分局警方據報到場查處。（圖／翻攝自臉書爆料公社）

記者林悅／台南報導

1名網友行車經過台南市東區自由路時，突有1名男子撲上前「碰」到他的車子，而後就倒下去，但又爬起來追過機車，追不及竟又折回躺在地上，台南市警一分局警方據報到場，將該名喊痛的男子以救護車送醫，警方指出該案並非交通事故，惟雙方當事人未提告訴，也無任何意見表示，警方尚未進一步處理。

▲1名網友行車經過台南市東區自由路靠近東門路時，突有1名男子撲上前「碰」到他的車子，而後就倒下去，台南市警一分局警方據報到場查處。（圖／翻攝自臉書爆料公社）

該名網友PO文在臉書爆料公社指出：「萬萬沒想到這種大陸劇的情節發生在我身上！，地點在台南市東區自由路靠近東門路，轉彎過來看到一個人走過來。車早就沒有移動了，結果往我的車車躺上來…還爬起來要追打機車騎士，才躺在地上說要掛…，他請各位行車時一定要非常注意一下附近的人事物」。

▲1名網友行車經過台南市東區自由路靠近東門路時，突有1名男子撲上前「碰」到他的車子，而後就倒下去，台南市警一分局警方據報到場查處。（圖／翻攝自臉書爆料公社）
從網友PO出的影片可以見到該名男子先往車子擋風玻璃躺，而後倒下，發現車子沒移動，接著又爬了起來，改要追路過的機車，但追不及又折回躺在道地上。

看到影片的網友熱議指出：「現在是國曆7月，不是農曆7月！想當鬼時間還沒到…」、「這大哥整個就是碰瓷不及格呀！」、「補油門嚇嚇他！到底多愛演啦！滑過去的都看不下去直接騎過去了！」、「想知道機車騎士對他說了什麼，害他戲演一半還要去打他，追不到又跑回來繼續演！」。

市警一分局副分局長盧福記指出，1日晚上10時許警方據報，自由路有案件需要警方查處，警方到場發現1名當事人在喊痛，警方馬上請救護車將其送醫，該案經查並非交通事故，雙方當事人未提告，也無任何意見表示，警方尚未進一步處理。

▲市警一分局副分局長盧福記指出，該案經查並非交通事故，雙方當事人未提告，也無任何意見表示，警方尚未進一步處理。（圖／記者林悅翻攝）

▲市警一分局副分局長盧福記指出，該案經查並非交通事故，雙方當事人未提告，也無任何意見表示，警方尚未進一步處理。（圖／記者林悅翻攝）

據了解，如以「碰瓷」故意製造假車禍來詐財是涉及刑法詐欺罪嫌，惟該男子並未藉詞索財，也未提出告訴，且警方是第一次見到該名男子，最近也未接獲類似報案，因而無法進一步查處。

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關鍵字：台南,東區,瓷碰

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