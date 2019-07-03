4個法國大的冰消融！科學家警告：南極洲海冰面積3年縮至40年新低

▲南極洲包括南極大陸及其周圍島嶼，總面積約1400萬平方公里，其中大陸面積為1239萬平方公里，島嶼面積約7.6萬平方公里，海岸線長達2．47萬公里。（圖／免費圖庫Pixabay）

國際中心／綜合報導

美國國家航空暨太空總署（NASA）氣候學家帕金森（Clarie Parkinson）表示，從2014至2017年，南極融化的冰，幾乎和北極一樣多，消融的面積約是法國土地的4倍多，過去4年已經追上北冰洋過去34年內，所失去的冰海面積。

綜合外媒報導，南極洲的海冰面積在過去的40年內，持續增長；也於2014年達到高峰1280萬平方公里，但之後卻急速下降，失去近200萬平方公里的海冰，這也讓許多科學家感到困惑。

帕金森表示，海冰對地球氣候來說極為重要，因為它會將50到70％的陽光反射回太空；一旦融化，海水表層會吸收90％的陽光，導致全球暖化越發嚴重，影響生態系統。

英國利茲大學極地觀察和模型中心負責人舒柏特（Andrew Shepherd）也表示，過去10年裡，南極洲的海冰持續增長讓人感到欣慰，平衡北冰洋縮減的情況，發現兩極地的海冰都在縮減，也因為如此，太陽光被反射回太空的機會減少，所以必須更關注全球暖化。