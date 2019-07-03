17歲高中生每天清晨頭痛欲裂　竟是1.75公分腦瘤作祟

▲為恭醫院小兒科醫師張開屏表示，這名17歲學生之所以會頭痛，正是因為阻塞性水腦使得腦壓升高，而腦壓過高便會引起頭痛。（圖／記者黃孟珍攝）

記者黃孟珍／苗栗報導

苗栗縣頭份市1名就讀高中的17歲學生，最近常常清晨就會出現頭痛的現象，有時甚至還會嘔吐，吃了止痛藥後仍沒太大效果，家長轉診送至為恭醫院後，發現腦部長了一顆1.75公分大的腫瘤，接受放射線治療之後，腫瘤縮小消失，不需後續化學藥物治療，頭痛症狀也不再出現。

為恭醫院小兒科醫師張開屏表示，家人先是帶孩子至某醫院的眼科做檢查，眼科醫師覺得眼睛並無任何相關的問題，再輾轉來到為恭醫院，經醫師判斷其孩子的頭痛應與腦壓過高有關，而會引起孩子腦壓過高的主因之一可能為腦瘤，因此當下排定腦部核磁共振掃描，經檢查後發現腦部的松果體部位有一腫瘤，而腫瘤壓迫大腦導水管，造成腦室內脊髓液無法順暢流出，進而產生阻塞性水腦，也就是男孩頭痛欲裂的主因。

▲男孩腦部的松果體部位長了1顆腫瘤（紅圈處），造成腦室內脊髓液無法順暢流出，而有腦壓升高的情況。（圖／記者黃孟珍攝）



張開屏說，腦壓過高除了會導致頭痛，還可能合併其他的症狀，譬如視覺模糊、視覺有雙重影像、精神不濟、食慾減退、步態不穩、記憶力衰退、課業學習退步、個性脾氣改變等等，嚴重者還會壓迫腦幹，造成呼吸、心跳瞬間停止。

不過張開屏也說，腦部生殖細胞瘤用放射線治療效果很好，約有9成的痊癒率，也不需要後續化學藥物治療；不過醫生也表示，家長也不需要過度擔心，因為絕大多數的頭痛都是一般性的頭痛，不需要擔心腦部有病變而急著做檢查，至於腦部有特定的病變，一定會伴隨其他的表徵，只要好好的和醫生溝通說明，醫生一定會安排適當的檢查，找出孩子頭痛的病因。