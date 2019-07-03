洋山深水港高度智慧自動化　柯文哲讚效率實在是太高

▲柯文哲參訪洋山深水港自動碼頭。（圖／記者宋良義攝）

記者陳家祥／上海報導

台上海雙城論壇預計4日登場，台北北市長柯文哲先一步於3日飛抵上海參訪，首個行程便來到洋山深水港。柯文哲說，洋山港發展速度驚人，「按照這個速度最終一年可以達到600萬個貨櫃，效率實在是太高」；至於北市沒有海港，為何第一個參訪行程就到港口參觀？柯表示，洋山港還是大陸很自傲的一個工程，要學就學人家最厲害的。

柯文哲4日11點左右抵達上海浦東機場，接著便驅車來到洋山深水港。結束近1小時的簡報、參觀後，柯文哲受訪表示，洋山港第四期工程很清楚是一個高度自動化、智慧化的港口，所以他的一個吞吐量相當高，「如果按照這個速度最終一年可以達到600萬個貨櫃，效率實在是太高。」

柯文哲表示，剛才有在介紹，第一港口強調智能，然後綠色，再來是安全，「我自己看了一下，的確是相當的高科技。」

至於台北市沒有港口，為何第一個行程就安排到海港參訪？是否要拉高議題的層級到全國性？柯文哲說，洋山港還是大陸方面很自傲的一個工程，「其實單單一個跨海大橋35公里，哇，這實在了不起。」

柯文哲強調，要學就學人家最厲害的，「通常我們去外國都問什麼是你最驕傲的，你哪一個是可以拿出來看的，去看你最驕傲的東西。」

另外，此次參訪行程不少都是由市府統一供帶，是否是因為有顧慮？柯文哲說，問題是參訪團移動速度相當快，媒體要追也追不上，不過我們還是在每一個行程都有提供影片帶子，這都沒有問題；他還說，有的地點全部擠上去也沒辦法，所以還是有空間上的限制，「我們還是客隨主便，按照他們大陸方面的安排。」

▲▼洋山深水港自動碼頭。（圖／記者陳家祥攝）



