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消防小尖兵暑期出動！射水滅火關關過　學習地震保命3步驟

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▲▼108年消防營，城市消防小尖兵進行射水滅火及橫渡體驗。（圖／記者孫于珊翻攝）

▲消防營開幕活動首度邀請到台灣樂高公司共襄盛舉。（圖／記者孫于珊翻攝）

記者孫于珊／台北報導

台北市政府消防局於3日上午9時30分在防災科學教育館（內湖區成功路2段376號）舉辦「消防營」開幕活動，由消防大哥哥、大姊姊帶領小朋友一起唱唱跳跳揭開序幕，活動中還有闖關、體驗、有獎徵答等，相當豐富有趣！今年更首度邀請到台灣樂高公司共襄盛舉，用一塊塊積木，讓小朋友在縮小世界裡，學習防災等知識。

▲▼108年消防營，城市消防小尖兵進行射水滅火及橫渡體驗。（圖／記者孫于珊翻攝）

▲城市消防小尖兵進行射水滅火體驗。（圖／記者孫于珊翻攝）

小朋友們在活動中各個化身為「消防小尖兵」進行射水滅火及橫渡體驗，也學習地震保命3步驟：趴下、掩護、穩住。消防局指出，透過滅火體驗、地震體驗、煙霧體驗及CPR+AED操作技術等，讓小朋友除了學習到防火、防震的防災知識，也學到正確的逃生姿勢，更了解到消防員在火災、震後、救護現場與時間拔河搶救生命辛苦的一面。

▲▼108年消防營，城市消防小尖兵進行射水滅火及橫渡體驗。（圖／記者孫于珊翻攝）

▲城市消防小尖兵進行橫渡體驗。（圖／記者孫于珊翻攝）

消防營在6月12日一開放報名即額滿，活動從7月2日正式開跑，每週二至週五舉辦，到7月26日止，共辦理16個梯次，總名額1600人，消防局希望藉此讓防災走進家庭，親子共同打造安全的家。

▲▼108年消防營，城市消防小尖兵進行射水滅火及橫渡體驗。（圖／記者孫于珊翻攝）

▲活動中的煙霧體驗，讓小朋友學到正確的逃生姿勢。（圖／記者孫于珊翻攝）

▲▼108年消防營，城市消防小尖兵進行射水滅火及橫渡體驗。（圖／記者孫于珊翻攝）

▲消防營在6月12日一開放報名即額滿。（圖／記者孫于珊翻攝）

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關鍵字：台北市,消防,小尖兵,防火,防震,防災,樂高

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