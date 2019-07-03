華聞快遞／2019年夏季達沃斯重點項目簽約16個　總投資236億元人民幣

▲2019年夏季達沃斯大連舉行。（翻攝自《中新網》）

《遼寧》：2019年夏季達沃斯重點項目簽約16個 總投資額236億元人民幣

2019年夏季達沃斯年會重點專案簽約儀式2日在遼寧省大連市舉行。此次重點專案共簽約16個，總投資額236億元人民幣。這16個專案涉及資訊科技、生物醫藥、智慧裝備、文化創意等熱點領域，投資方涉及中國、日本、美國、德國、以色列等國家和地區。（中新社）

《河北》：廊坊推出32項便民利企改革措施優化營商環境

針對審批環節多、辦事效率低等問題，廊坊聚焦企業和群眾關注的重點領域重點事項，推出32項便民利企改革舉措，全面優化營商環境。（新華社）

《重慶》：第19屆亞太零售商大會9月開幕

經中國國務院批準，第19屆亞太零售商大會將於2019年9月5日至7日在重慶舉辦。亞太零售商協會聯盟副主席、第19屆亞太零售商大會組委會主任、中國商業聯合會會長姜明2日表示，「此次亞太零售商大會時隔14年二度在中國落地，再次印證了中國零售業的世界地位日益突顯。」（中新社）

《福建》：開通首條跨越歐亞美的第五航權貨運航線

由盧森堡貨運航空公司執飛，盧森堡始發入境鄭州再經廈門最終前往洛杉磯的CV9721/9731航班，2日早上5點左右順利降落廈門高崎國際機場，再於當日上午7點左右從廈門啟程前往美國洛杉磯。這標誌著福建正式開通首條「盧森堡-鄭州-廈門-洛杉磯」第五航權貨運航線。（新華社）

▲市場採購貿易成為廣東省出口增長新亮點。（翻攝自《中新網》）

《上海》：「 新時尚」：用「 繡花功」解垃圾分類「 大難題」

生活垃圾分「 可回收物、有害垃圾、乾垃圾、濕垃圾」四大種類；個人如果混合投放垃圾，最高可罰款200元人民幣……《上海市生活垃圾管理條例》7月1日正式施行。作為一種新的生活方式，垃圾分類投放正在改變居民傳統「 一包丟」的習慣。這座擁有2400多萬常住人口的超大城市正以精細化、科學化的方式培養居民垃圾源頭分類的習慣，詮釋「 新時尚」的內涵。（新華社）

《浙江》：杭州跨境電商領域人才缺口高達450萬

目前，杭州共有1.3萬家跨境電商企業。全國範圍內，跨境電商領域人才缺口達450萬。雖然中國有近1500所高校開設電子商務專業，但據阿里研究院調查，85.9%的相關企業認為目前跨境電商人才存在缺口。（錢江晚報）

《上海》：探索出台產業發展政策 上海邁向「 全球電競之都」

上海正在向「全球電競之都」邁進。匯聚了7600多家科技型企業的上海楊浦區，2日發佈了「 電競+影視網路視聽」產業發展政策。當天，一批「 電競+影視網路視聽」產業鏈企業項目落地楊浦，包括上海出版印刷高等學校攜手企業打造電子競技與數位文創產教研融合基地等。（中新網）

《廣東》：市場採購貿易試點業務發展亮眼

海關總署廣東分署2日透露，市場採購貿易成為廣東省出口增長新亮點。今年1月至5月廣東省市場採購出口636.4億元人民幣，占大陸市場採購出口總值的37.3%。（中新網）

▼上海邁向「 全球電競之都」。（翻攝自《中新網》）