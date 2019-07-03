　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

「最強護照」排名出爐！　台灣名列30、中國大陸第74名

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼護照，台灣護照，中華民國護照。（圖／記者蔡玟君攝）

▲台灣目前享有146個國家的免簽。（圖／記者蔡玟君攝）

國際中心／綜合報導

英國顧問公司「Henley & Partners」關於「護照排名指數」最新的報告指出，日本和新加坡因護照免簽國家數達189國並列第1，台灣排名第30名，中國大陸則是排名第74，美國排名第6。

該公司2日公布2019年第3季「最強護照指數」，以國際航空運輸協會（International Air Transport Association，IATA）的免簽國家數為背景資料，多至少排名。報告顯示，排名第一的國家由日本與新加坡並列，免簽國家數達到189國，第二名則有芬蘭（Finland）、德國和韓國，加拿大、英國和美國以及其他3個歐洲國家則以183個免簽國家數，並列為第6名。台灣以146個免簽國家排進第30名，中國大陸則和非洲國家肯亞並列第74名，免簽國家數為70國。

報告中寫道，過去14年，英國幾乎都在每季排名的前5名，但隨著脫歐帶來的影響，一度強勢的地位如今已變得不穩定。報告表示，雪城大學和匹茲堡大學的政治科學研究員阿圖恩達（Uğur Altundal）和札普利（Ömer Zarpli），發現一個國家的進步發展與免簽國家數有一定的關係。

2人指出，短期旅行佔了所有跨境旅行的85％，而即使是短期旅行，也能為一個國家帶來自由化和民主化的正面影響。相反的，一個國家若正朝向民族主義、孤立主義和遠離開放簽證政策的路前進，排名就容易下滑，甚至會對該國及鄰國帶來地緣政治的後果。

ET快訊
一粒1元「福田水餃」宣布熄燈！老闆無奈收攤：我被騙走2億
大陸拳王「約戰館長」3分鐘沒倒就算贏　館長回應天價單挑價碼
自強號凌晨撞人停駛！2正妹慌等1小時「決定互助」手持行李跳車

關鍵字：台灣,護照,免簽,排名

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

「最強護照」排名出爐！　台灣名列30、中國大陸第74名

穿深V薄紗「露半球」被趕下飛機！辣媽怒控：穿上毛衣也不給搭

爆曾被川普性侵！75歲女作家說「OO很性感」　CNN主播傻眼

台灣爭取參與「國際民航組織大會」　美國務院官員：盡力促成

越來越難殺！蟑螂對多種殺蟲劑「產生抗藥性」　研究：一代暴增6倍

「她」嗆過川普！　歐盟2名接任「最重要職務」女性名單出爐

上銬逃犯鑽水溝想逃　卡住一整晚「臭到崩潰」…哭喊寧願被關

琳賽蘿涵上傳裸體自拍照慶生　得罪「光」所有穆斯林！

香港「因自由而特別」　英國：中英聯合聲明非歷史文件

快訊／「空軍二號」突折返華府　傳白宮「緊急事件」召回副總統

開車兜風遇巨蛇爬窗死亡凝視！ 兒嚇歪狂叫...爸用雨刷「神狙擊」

每日限量！桃園超狂炸全雞 肉質鮮嫩不乾柴、咬下會噴汁

星巴克「星冰樂買一送一」來了　這5天穿黑色衣服還享咖啡優惠

曹政奭：少女時代最喜歡潤娥　 看到本人「以為她是精靈」

Lulu開場Rap「練習超過1000次」　吳宗憲狂讚：個人代表作！

台中神壇女宮主認養40餘犬貓　短期無故消失...貓友：疑似作法

超暖老爸！自責沒錢幫孩子買書包　用「塑膠繩」熬夜編織愛的無價寶

每晚一萬！入住頂級狗狗友善Villa 房內無邊際泳池讓萌寵放鬆爽游！

海鮮控衝R～超佛現烤鮮蚵1顆5元 泰國蝦現撈現烤...吃到痛風也甘願

《聲林之王2》首集開錄！！　蕭敬騰.林宥嘉虧主持人是「3妮老師」

「最強護照」排名出爐！　台灣名列30、中國大陸第74名

穿深V薄紗「露半球」被趕下飛機！辣媽怒控：穿上毛衣也不給搭

爆曾被川普性侵！75歲女作家說「OO很性感」　CNN主播傻眼

台灣爭取參與「國際民航組織大會」　美國務院官員：盡力促成

越來越難殺！蟑螂對多種殺蟲劑「產生抗藥性」　研究：一代暴增6倍

「她」嗆過川普！　歐盟2名接任「最重要職務」女性名單出爐

上銬逃犯鑽水溝想逃　卡住一整晚「臭到崩潰」…哭喊寧願被關

琳賽蘿涵上傳裸體自拍照慶生　得罪「光」所有穆斯林！

香港「因自由而特別」　英國：中英聯合聲明非歷史文件

快訊／「空軍二號」突折返華府　傳白宮「緊急事件」召回副總統

陳喬恩當伴娘「默默做這件事」！　從頭哭到尾…新娘閨蜜暖淚：她沒有告訴我

凌晨受困「空曠車廂」！自強號撞人停駛1hr　2正妹自救跳車：好害怕

韓國瑜郭台銘對決藏分裂危機　藍憂重演換柱風暴

若初選民調輸了就是「衝康」？韓國瑜坦言：被動承擔引來很多攻擊

串聯非韓陣線　郭台銘初選衝關只差臨門一腳

韓國瑜選情急凍　這3點因素最要命

韓國瑜告急！安全因素　韓冰返台救選情急踩煞車

電子三雄全數開低　台股今以10,793點開出、下跌72點

人妻外遇2年想分手　美髮師寄「蛋蛋照」挑釁人夫：你老婆很厲害

包庇爛飛官！長官罩就無敵　他違法亂紀還多領60萬獎金

女積滿25年「指甲大耳屎」　醫生挖出2大塊瞬間舒暢XD

國際熱門新聞

即／白宮召回副總統　專機空中折..

她泳衣前後穿反　私處不斷見客

喝到水樂園池水　花美男1年後換..

鱷魚啃咬畫面曝光！父跳鱷魚池搶..

33歲了！琳賽蘿涵以裸體自拍慶..

九州未來2天雨更猛　氣象廳：快..

爸媽愛炫耀成績　16歲少女慘被..

蟑螂對殺蟲劑產生抗藥性　一代增..

水溝太臭　逃犯受困一晚哭喊求饒

2100年後人類變駝背、粗脖怪..

伊拉克水庫乾涸　3400年前古..

辣媽穿深V薄紗　竟被空姐被趕下..

英：中英聯合聲明並非歷史文件

即／俄深海科研潛艇大火　釀14..

更多熱門

相關新聞

謝金河：南韓最大壓力來自中國大陸

財信傳媒董事長謝金河今（3）日在臉書以「南韓的壓力不只是貿易戰！」為題發文指出，他先前就曾預測南韓今年的經濟壓力會比台灣大很多，除了近日南韓與日本兩國交惡外，最大的壓力恐怕還是來自中國大陸。

台灣藍山咖啡就在東山　咖啡生豆獲認證

造勢場合看門道！外行的數人頭、內行的看眼神

講國語口音重被台灣人笑　港男台語回嗆嚇到店員

台灣車市6月銷量ALTIS再破3千輛

讀者迴響

發燒話題

龍捲風 味全龍 范冰冰李晨分手 金曲獎 宋仲基宋慧喬 福衛七號 秋行軍蟲 反送中遊行 謝忻不倫阿翔 長榮罷工 江明學 王令麟 賀一航驟逝 林志玲結婚 阿羅哈客運 地震 羅志祥于大夢 NBA選秀 王令麟 馬如龍 東大門夜市燒毀 聖母峰 蒼井優閃婚 喬喬 隨機殺人 王令麟 具荷拉 許志安 日暈 黃捷 秦偉性侵 李兆基 王令麟 復仇者聯盟 生死接線員 朴有天退演藝圈 郭台銘 總統大選 張敏 陳偉殷 Uniqlo 王令麟 高圓圓 我們與惡的距離 酒駕修法 中職轉播 愛山林 曾沛慈 王令麟 潤娥 山下智久 吳慷仁 歐陽娜娜 雞排妹 TWICE 木曜4超玩 冰與火之歌 王令麟 安以軒懷孕 統一發票 勝利退演藝圈 台新金控 甲山林 王令麟 王柏融 王金平 中國信託慈善基金會 理科太太 王令麟 瀧正則吸毒 有馬妹 大S汪小菲 戴資穎 王令麟 蔡英文 許智傑 張庭瑚 乙武洋匡 大金冷氣 王令麟 橋本有菜 國泰世華 國泰金 唐鳳家暴 王令麟 郭婞淳退休 廖峻中風 習近平 王令麟 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 王令麟 和泰汽車 東森房屋 防彈少年團BTS 中華航空 優適活 王令麟 誰摔死了李新 味全 網紅空姐 徐若瑄 周子瑜 袁惟仁昏迷 王令麟 膝蓋痛 柯文哲 柯P 林書豪 九二共識 信義房屋 王令麟 董梓甯 韓國瑜 頂新 王令麟 聲林之王 蒼井空 興富發 統一企業 全家便利商店 王令麟 吉澤明步 大金空調 東森自然美 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 王令麟 颱風即時 聲林之王 王令麟 迪麗熱巴 希爾思評價 馬如風猝逝 郭雪芙 蔣友柏離婚 王令麟 川普 停班停課 東森購物 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 王令麟 波多野結衣 飛碟 許智傑 X檔案 王令麟 綜藝玩很大 周杰倫昆凌 隋棠 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 希爾思 乃木坂46 新垣結衣 王令麟 金門防疫戰 膝蓋痛 吳奇隆劉詩詩 微熱山丘 王令麟 錦榮Akemi

熱門新聞

謝忻「下跪爆哭1小時」首現身！暴瘦7kg失魂慘況曝光

Angelababy、黃曉明遭爆「官宣離婚」

9萬租豪宅！網友讚阿翔租屋反遭批

謝忻「粉身碎骨也要愛阿翔」原因曝光！

完全沒心機3種星座朋友

Apple滑水道「泳褲掉了」沒發現！

即／白宮召回副總統　專機空中折返

麥當勞竟有隱藏版「真漢堡」！一個30元連店員都不知道

即／氣象局23：30發布6縣市大雨特報

比特進公園人跑光　牠獨坐傻笑媽心疼

福田水餃宣布熄燈　 老闆：我被騙2億

大陸拳王練喻軒約戰館長　館長曝光價碼

自強號撞人停駛！2女慌等1小時跳車逃

4歲兒撞頭命危　夫婦沿路拜求神惹鼻酸

獨／大鵬灣國際賽車場7月中歇業

更多

最夯影音

更多

開車兜風遇巨蛇爬窗死亡凝視！ 兒嚇歪狂叫...爸用雨刷「神狙擊」

每日限量！桃園超狂炸全雞 肉質鮮嫩不乾柴、咬下會噴汁

星巴克「星冰樂買一送一」來了　這5天穿黑色衣服還享咖啡優惠

曹政奭：少女時代最喜歡潤娥　 看到本人「以為她是精靈」

Lulu開場Rap「練習超過1000次」　吳宗憲狂讚：個人代表作！

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

戀夏30天 好禮大方送

夏日抽好禮! 加播吧LINE@ 不限新舊用戶免費送airpods、SOGO禮券

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11 50元購物金，週抽掃地機器人、SOGO禮券等大獎！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面