「最強護照」排名出爐！　台灣名列30、中國大陸第74名

▲台灣目前享有146個國家的免簽。（圖／記者蔡玟君攝）

國際中心／綜合報導

英國顧問公司「Henley & Partners」關於「護照排名指數」最新的報告指出，日本和新加坡因護照免簽國家數達189國並列第1，台灣排名第30名，中國大陸則是排名第74，美國排名第6。

該公司2日公布2019年第3季「最強護照指數」，以國際航空運輸協會（International Air Transport Association，IATA）的免簽國家數為背景資料，多至少排名。報告顯示，排名第一的國家由日本與新加坡並列，免簽國家數達到189國，第二名則有芬蘭（Finland）、德國和韓國，加拿大、英國和美國以及其他3個歐洲國家則以183個免簽國家數，並列為第6名。台灣以146個免簽國家排進第30名，中國大陸則和非洲國家肯亞並列第74名，免簽國家數為70國。

報告中寫道，過去14年，英國幾乎都在每季排名的前5名，但隨著脫歐帶來的影響，一度強勢的地位如今已變得不穩定。報告表示，雪城大學和匹茲堡大學的政治科學研究員阿圖恩達（Uğur Altundal）和札普利（Ömer Zarpli），發現一個國家的進步發展與免簽國家數有一定的關係。

2人指出，短期旅行佔了所有跨境旅行的85％，而即使是短期旅行，也能為一個國家帶來自由化和民主化的正面影響。相反的，一個國家若正朝向民族主義、孤立主義和遠離開放簽證政策的路前進，排名就容易下滑，甚至會對該國及鄰國帶來地緣政治的後果。