法國蜜月10天！台積電新婚夫有「奇怪鑰匙」　她跟蹤門外聽聲音心碎

▲張男有一把奇怪的鑰匙被妻子發現，進而讓他的婚外情曝光。（圖／示意照／翻攝免費圖庫photoAC）

社會中心／綜合報導

台積電一名陳姓工程師發現林姓妻子出軌，她在外租房和張姓小王共枕眠，兩人還放閃「妳的身體讓我很著迷」、「知道你真心」。陳驚覺小王還是自己的同事，氣得對年薪破250萬元的兩人提告求償120萬元精神慰撫金。法官判張男、林女得共賠80萬元。

《自由時報》報導，陳男和妻子育有兩名女子，夫妻倆都是台積電工程師；張男自己有家室，也是台積電工程師。陳指控，2017年6月，張妻發現丈夫有一把奇怪的鑰匙，複製鑰匙後尾隨行蹤，看到丈夫到林女承租的屋內，她在門外就聽到林的呻吟聲，和警方破門後發現丈夫一絲不掛，林則躲到廁所。

▼張男在林女的租屋處床戰。（圖／示意照／翻攝免費圖庫Pixabay）

張妻得知新婚丈夫出軌，氣得決定離婚；而陳男發現被戴綠帽，也和妻子簽下離婚協議書。陳後來在和前妻共用的平板電腦內，發現她和小王的對話，只見小王說「妳的身體讓我很著迷」、「妳太可愛，真想吞了妳」、「好怕好怕妳不見」；她回「我幹嘛要對消失10天的人這麼好」。

原來當時張男消失10天是和妻子去法國度蜜月，期間還和林女用LINE甜蜜傳情，蜜月後4個月，他的婚外情就東窗事發，新婚不久即離婚。由於三人都任職台積電，陳男對年薪破250萬元的前妻和小王求償120萬元；新竹地院判兩人得賠80萬元，全案可上訴。