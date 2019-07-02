台82線恐怖車禍！貨車撞爛變形1死2傷　熱心前鎮代走了

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台82線恐怖車禍！貨車撞爛變形1死2傷　前鎮代李志榮走了

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▲▼ 東西向82號發生快速道路重大車禍。（圖／記者翁伊森翻攝，下同）

▲台62快速道路1日發生嚴重車禍，貨車從後撞上工程車，當場扭曲變形。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者柯沛辰／綜合報導

嘉義縣台62快速道路1日下午發生一起死亡車禍，當時公路總局水上工務段工程車剛完成作業，不料正要離開就被一輛貨車從後撞上，釀成1死2傷。經確認，死者是57歲貨車司機李志榮，也是布袋鎮前鎮民代表，過去因為長期熱心地方事務、自費修補道路，備受在地民眾肯定。嘉義縣立委蔡易餘聽聞後相當錯愕，在臉書發文哀悼「一路好走！」

嘉義縣消防局1日下午4點多接獲民眾報案，指台82快速道路往西朴子交流道前發生重大車禍。警消人員到場時，發現貨車撞上工程車車尾，而且車頭扭曲變形、面目全非，駕駛李志榮卡在貨車內，工程車則有一名47歲男子意識不清、53歲女性輕傷。

▲▼ 東西向82號發生快速道路重大車禍。（圖／記者翁伊森翻攝，下同）

▲▼貨車車頭面目全非。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲▼ 東西向82號發生快速道路重大車禍。（圖／記者翁伊森翻攝，下同）

第一時間，消防人員將3人分別送往衛朴及長庚醫院救治，但李志榮送醫後傷重不治。至於車禍肇事原因，目前警方還在調查。

據了解，李志榮原先在過溝建德宮前賣水果，因為熱心地方事務，總是自費修補道路、爭取道路水利等基礎措施，曾當選布袋鎮鎮民代表。

▲▼台82線恐怖車禍！貨車撞爛變形1死2傷　前鎮代李志榮走了。（圖／翻攝自臉書／布袋李志榮）

▲布袋前鎮代李志榮投入地方不遺餘力，經常替民眾舉牌陳情。（圖／翻攝自臉書／布袋李志榮）

由於李志榮無黨無派，個性擇善固執，所以得罪不少人。去年嘉義縣議員選舉，李志榮也有參選，但他落選後仍自掏腰包，持續為地方服務。

立委蔡易餘在臉書表示，他從台北臨時會返回嘉義途中，聽聞消息很不捨。他回憶，李志榮在過溝經營水果攤販，為鄉親服務總是奮不顧身，竟因一場交通事故走了，「一陣鼻酸，再怎麼頑強的意志力也難擋生命的脆弱，志榮代表，一路好走！」

▼李志榮自掏腰包鋪路、蓋候車亭，獲得民眾肯定。

▲▼台82線恐怖車禍！貨車撞爛變形1死2傷　前鎮代李志榮走了。（圖／翻攝自臉書）

▼立委蔡易餘在臉書發文哀悼。

▲▼台82線恐怖車禍！貨車撞爛變形1死2傷　前鎮代李志榮走了。（圖／翻攝自臉書／蔡易餘）

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