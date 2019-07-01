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龍捲風重創屏東林邊！「貨車捲進民宅」2人傷　潘孟安勘災慰問

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▲屏東縣潘孟安縣長1日晚間到林邊、南州現場勘災及醫院慰問傷者。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲屏東縣潘孟安縣長1日晚間到林邊、南州現場勘災及醫院慰問傷者。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同 ）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣林邊、南州地區1日下午3時許刮起龍捲風，突如其來的強風造成林邊鄉二人受傷，當地一度電力中斷，屏東縣政府立即啟動災害應變機制。潘孟安縣長晚間趕抵現場勘災及醫院慰問傷者，指示水、電、道路等各單位全力協助搶修，另符合災害安遷救助，從寬從速辦理，以最快速度讓民眾生活恢復秩序。

▲屏東縣潘孟安縣長1日晚間到林邊、南州現場勘災及醫院慰問傷者。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲▼鐵皮屋頂掀翻、搶修電力。

▲屏東縣潘孟安縣長1日晚間到林邊、南州現場勘災及醫院慰問傷者。（圖／記者陳崑福翻攝）

依據消防局統計，這次龍捲風受損範圍包括林邊鄉中山路、中正路、永和路及南州鄉萬華路段，由於強風造成電桿線傾倒及斷線，東港鎮、林邊鄉、南州鄉等鄉鎮一度停電最高戶數7468戶，經台電公司搶修，至晚間18:00尚有1664戶停電，預計晚上11點可全部完成搶修。

▲屏東縣潘孟安縣長1日晚間到林邊、南州現場勘災及醫院慰問傷者。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲▼潘孟安醫院慰問傷者、現場勘察。

▲屏東縣潘孟安縣長1日晚間到林邊、南州現場勘災及醫院慰問傷者。（圖／記者陳崑福翻攝）

在龍捲風席捲地方後，潘孟安縣長指示縣府團隊立即啟動災害應變機制，消防局、警察局、社會處等全部動員。

林邊鄉有11棟民宅鐵皮及加油站鐵皮、5部車輛受損，數十戶門窗等輕微損傷，其中1輛3.5噸貨車捲進民宅，造成二人受傷，林邊、南州消防分隊及第三大隊出動5車10人前往搶救，分別送東港輔英、安泰醫院治療。林邊鄉公所於1700成立災害應變中心。

另南州鄉有3棟民宅鐵皮受損、5部車輛受損，輕微損傷約20戶。社會處協助南州鄉公所發放麵包、泡麵、飲用水等物資，及幫忙提供洗澡用水，暫無人員無安置需求。

由於災損狀況不輕，林邊鄉公所已請求國軍支援，預計50名兵力明早上午8點抵達林邊鄉，展開清理重建工作；南州鄉公所申請30名兵力，明早上午9點開始作業。

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關鍵字：屏東,龍捲風,林邊,南州,潘孟安

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