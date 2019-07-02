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快訊／氣象局23：30發布6縣市大雨特報　網驚：台北看不到路了！

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▲▼ 大雨特報。（圖／Facebook／報天氣 - 中央氣象局）

▲大台北地區深夜23：30發布大雨特報。（圖／Facebook／報天氣 - 中央氣象局）

記者柯振中／綜合報導

中央氣象局2日晚間11點30分發布6縣市大雨特報，大臺北地區、基隆北海岸及高雄市、臺南市等地區有局部發生大雨的機率。台北的網友驚呆，「台北超大，看不到路了」、「剛剛台南真的下超大，超恐怖的」、「南港雨超大」。此外，氣象局還針對「基隆市、臺北市、新北市」發布大雷雨即時訊息，持續時間至3日00時15分止。

氣象局指出，由於低壓帶及對流雲系發展旺盛影響，易有短時強降雨，2日晚間大臺北地區、基隆北海岸及臺南以南地區有局部大雨發生的機率，請注意雷擊及強陣風。

請繼續往下閱讀...

台北的網友表示，「台北超大，看不到路了」、「台北市超級大」、「南港雨超大」、「大台北下的很狂耶…」、「台北現在雨也超級大」、「台北現在外面可以帶洗髮精出去洗頭了」、「剛剛台南真的下超大，超恐怖的」、「屏東也下很大」。

氣象局2日晚間23：45針對北臺灣11個地區發布了大雷雨特報，預計持續時間到3日晚間00：15。氣象局表示，基隆市七堵區、中山區、安樂區；臺北市松山區、中山區、南港區、內湖區、士林區；新北市汐止區、金山區、萬里區等地要嚴防劇烈降雨、雷擊、溪（河）水暴漲、坍方、落石、土石流等災害。

▼台北深夜雨超大，雷聲不斷。（圖／記者陳詩壁攝）

▲▼台北深夜雨超大。（圖／記者陳詩壁攝）

▼氣象局23：30發布6縣市大雨特報。（圖／中央氣象局）

▲▼大雨特報。（圖／中央氣象局）

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關鍵字：氣象雲,中央氣象局,天氣,大雨特報

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