▲ 體驗當筍農！仲夏筍遊新北，體驗田間採筍樂。（圖／新北市農業局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

為推廣新北健康三寶「綠竹筍」，農業局與地區農會合作，邀請大家到各產區體驗「田間廚房－採筍一日遊」，每梯次原價1500元，優惠價800元。另外與產區餐廳合作，推出「仲夏筍遊新北趣」活動，民眾只要到指定餐廳享用綠竹筍美食，就有滿千送百的好康優惠，讓大小朋友好吃好玩涼一夏。

農業局長李玟表示，新北健康三寶「綠竹筍」，種植面積約2328公頃，產量1萬2757公噸，年產值將近17億元，是新北市重要的綠金產業。新北綠竹筍的品質深受各界肯定，在田間管理幾乎不使用農藥、化肥，農業局及農會輔導筍農取得產銷履歷甚至有機的驗證，選擇新北綠竹筍絕對安全有保障。

農業局表示，暑假是全家大小一起出遊的時節，因此特別與各產區農會合作，推出適合親子共遊的「田間廚房－採筍一日遊」，讓民眾不但能體驗採竹筍的樂趣，還能在田間自己做美味的料理，並且順遊周邊不同的景點，如八里十三行博物館、石碇烏塗步道、五股觀音山林梢步道等，或動手DIY竹製存錢筒及彩繪天燈，遊程共計有八里、石碇、五股、平溪、深坑和鶯歌等6條路線，共7個梯次，原價1500元，優惠價800元（含交通），7月3日中午12時開賣，報名網址：https://bao-ming.com/eb/www/activity_content.php?activitysn=3927，或電洽02-2311-2958。

另為了推廣綠竹筍美食料理，農業局也與各產區商圈餐廳合作，民眾只要到各產區22家的指定餐廳，消費綠竹筍料理滿1千元，就可享有1百元的折扣優惠，餐廳資訊可上：http://ntpc-bambooshoot.com.tw/查詢。