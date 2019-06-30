▲ 全民植樹造林護生態，新北市府免費苗木相挺。（圖／新北市農業局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市農業局自2019年7月至9月開放免費造林及綠美化苗木申請，凡持有新北市土地需要造林的民眾，自7月1日至9月30日，只要備齊身分證正反面影本、土地合法使用證明、土地現況照片等資料，即可向土地所在地區公所申辦（配撥時間為2020年1月至3月）。

農業局指出，造林地點倘位於一般平地或山坡地，可申請栽植杜英、楓香、青楓、山櫻花、台灣欒樹等有助於防砂固土的景觀樹種；位於沿海地區的土地，可以申請栽植羅漢松、毛柿、水黃皮等防風功能良好、耐鹽耐旱的樹種；近年來廣受歡迎的台灣櫸、光臘樹、烏心石、肖楠更是民眾爭相申請的熱門樹種。

農業局表示，另各機關學校、社區管理委員會、里辦公處、企業單位及私人機構（不提供個人申請）如需進行環境綠美化，自2019年7月1日至9月30日可向市府綠美化環境景觀處申辦（配撥時間為2019年7月1日至10月31日）。詳細資訊可上農業局網站「重要公告」https://bit.ly/2Qqoku2查詢。

新北市府兩座直營苗圃「石碇小格頭苗圃」及「三峽大埔苗圃」每年備有約30萬株，種類達50餘種的草花灌木提供環境綠美化工作，其中包含香草植物如芳香萬壽菊、薰衣草等，以及庭園常見灌木如桂花、金露花、杜鵑及七里香等，相關申請資訊及苗木申請表單，請至綠美化環境景觀處網站「布告欄－下載專區」https://bit.ly/2sR4K2Q查詢。