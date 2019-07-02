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慎入！72歲阿嬤尿液混濁又超臭　醫一看傻眼...她膀胱「堆滿糞便」

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▲▼尿出大便。（圖／翻攝自New England Journal of Medicine）

▲72歲的奶奶尿出「糞尿液」。（圖／翻攝自New England Journal of Medicine）

國際中心／綜合報導

美國加州一名72歲的奶奶日前發現自己的尿液異常，不但顏色混濁又常常伴隨著許多泡泡，且更帶有濃烈的惡臭味，情況一直無法好轉，最後只好趕緊前往醫院就診，沒想到這症狀讓醫師看了都超傻眼。

據《每日郵報》報導，該特殊病例刊登於《新英格蘭醫學期刊》（New England Journal of Medicine），主治醫師表示，這位奶奶是因為「乙狀結腸憩室」堆積了大量糞便導致發炎與膀胱沾黏，造成結腸與膀胱之間出現了瘻管，所以在排泄時，大便才會跑到泌尿道，以致感染。

報導中指出，許多年長者上了年紀後，可能吃了太多高熱量、低纖維的食物，再加上長期臥床或是便秘，造成腸道的壓力過大，使得末端的乙狀結腸形成「憩室」，大腸糞便從通道滲到膀胱，以致憩室發炎，引發大腸靠近膀胱的地方反覆慢性感染，造成排泄出「糞尿液」的現象。

醫師表示，最後手術將奶奶的乙狀結腸患部切除了約20公分，並將膀胱原本約0.5公分的小洞進行修補，才順利減緩了奶奶這項症狀。目前奶奶已經順利出院返家休養，但醫師還是特別警惕所有民眾，「應該隨時預防大腸憩室的形成，若只是輕微的發炎，可以透過改變飲食習慣或是服藥治療來改善，但若嚴重發炎則必須立即就醫，才不會像這起病例中的奶奶一樣。」

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