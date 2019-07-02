酒駕新法生效1分鐘後　高雄開出全台第一張「18萬」拒測罰單

▲高雄市新興分局開出全國第一張罰金18萬元的拒測罰單。（圖／記者洪正達翻攝）



記者洪正達／高雄報導

酒駕重罰新法從7月1日開始上路，全國各地同步實施3天大執法，高雄市警局在首日生效1分鐘後就開出了第一張18萬元的拒測罰單，新興分局在大執法當天便攔查了一輛機車，員警發現林姓騎士全身酒氣，要求他進行酒測遭拒，此舉也讓他吃下了全國第一張拒測罰單，另有呂姓乘客也因連坐處罰領紅單，可處600元以上3000元以下罰款。

警方表示，這次酒駕新法上路後，加重了拒測的罰緩，從原來的9萬元提高到18萬元，並採取累進制計算，也就是第2次拒測提高到36萬元，第3次拒測54萬元等無上限的累加，像是昨天新興分局查獲的疑似酒駕卻又拒測的林姓騎士，讓警方開出全國首張的拒測罰單。

▲林姓男子酒後騎機車遭攔查，拒絕酒測的結果必須支付18萬元罰緩。（圖／記者洪正達翻攝）

高雄市交大公布新法上路後首日大執法成果，全市當日共出動千名警力進行封閉式路檢，共取締酒駕37件，其中機車30件、汽車7件，其中被移送公共危險的有汽車駕駛3人、機車騎士26人，共計29人，另酒測值未達公共危險標準最被舉發共8件，包括汽車4件、機車4件，拒測的則有6人，其中有2人為機車騎士、汽車駕駛3人、單車騎士1人，被連坐處罰的乘客有3人。