　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

酒駕新法生效1分鐘後　高雄開出全台第一張「18萬」拒測罰單

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼ 拒測罰單 。（圖／記者洪正達翻攝）

▲高雄市新興分局開出全國第一張罰金18萬元的拒測罰單。（圖／記者洪正達翻攝）

記者洪正達／高雄報導

酒駕重罰新法從7月1日開始上路，全國各地同步實施3天大執法，高雄市警局在首日生效1分鐘後就開出了第一張18萬元的拒測罰單，新興分局在大執法當天便攔查了一輛機車，員警發現林姓騎士全身酒氣，要求他進行酒測遭拒，此舉也讓他吃下了全國第一張拒測罰單，另有呂姓乘客也因連坐處罰領紅單，可處600元以上3000元以下罰款。

警方表示，這次酒駕新法上路後，加重了拒測的罰緩，從原來的9萬元提高到18萬元，並採取累進制計算，也就是第2次拒測提高到36萬元，第3次拒測54萬元等無上限的累加，像是昨天新興分局查獲的疑似酒駕卻又拒測的林姓騎士，讓警方開出全國首張的拒測罰單。

▲▼ 首張拒測罰單高雄開出 。（圖／記者洪正達翻攝）

▲林姓男子酒後騎機車遭攔查，拒絕酒測的結果必須支付18萬元罰緩。（圖／記者洪正達翻攝）

高雄市交大公布新法上路後首日大執法成果，全市當日共出動千名警力進行封閉式路檢，共取締酒駕37件，其中機車30件、汽車7件，其中被移送公共危險的有汽車駕駛3人、機車騎士26人，共計29人，另酒測值未達公共危險標準最被舉發共8件，包括汽車4件、機車4件，拒測的則有6人，其中有2人為機車騎士、汽車駕駛3人、單車騎士1人，被連坐處罰的乘客有3人。

ET快訊
捷克把8台籍詐欺犯「送中」　22歲嫌求不引渡：將與爸媽天人永
豬肉攤「平均年收379萬」賺很大！年輕人卻不做..業者說話了
天氣太熱..2男「車內開冷氣」小睡結果命喪停車場　原因曝光

關鍵字：拒測罰單,酒駕新法,連坐處罰

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

富商年營收百億被診斷「意識清楚」　「不孝子」控台大名醫偽造文書

被報導詐健保、遭警方約談　李晶玉告壹週刊獲償30萬

新北「power舞動一夏」！小小消防夏令營　7月6日中和開跑

26歲男友吵架賣光手遊虛寶報復　女友一看帳號崩潰「神反擊逆轉」

快訊／汐止福德一路大樓火警！3F在燒…6F女住戶嚇到送醫

2千萬「勞斯萊斯─魅影」拍賣790萬沒人要　二手商：這不好賣

算準時機？搭客運頻頻回頭　女乘客一經過就伸手摸一把

快訊／嘉義東西向快速道車禍　轎車「車身撞扁、扭曲」消防搶救

驚！棒棒糖和郵票都可能是毒品　「行動反毒箱」要大家看清楚

身障人士「輪椅狂督」討錢！不給怒推機車...他秒認出：口袋一掏5萬

批蔡政府「腦袋壞掉」搞一國兩制　韓國瑜邀大家：來高雄把錢花光

男子偷拍空服員被抓惱羞成怒 派爸爸上場幫腔怒罵「混蛋！」

屏東驚見龍捲風！狂風猛襲肆虐　廟宇棚頂遭捲飛...小貨車被吹翻

網諷韓國瑜「自製人頭塞子」　0止漏功能萬人傻眼：這麼沒用

易烊千璽復刻麥可傑克森　易燃裝置VS.態度大師根本「舞蹈大秀」

嘉義綠盈牧場50元玩整天！別錯過賽鵝場、牽牛花溜滑梯

Lulu開場Rap「練習超過1000次」　吳宗憲狂讚：個人代表作！

獵鷹、黑蝠鱝《黑鏡5》「親了」！　 螳螂女胸前開V激吻肌肉男

太胖！鬥牛犬想抓癢被肥肉卡住 瘋狂自轉心好累...該減肥惹QQ

痛風手腳腫脹烈日下呆坐1小時　暖警助男返家：不要急、慢慢走

富商年營收百億被診斷「意識清楚」　「不孝子」控台大名醫偽造文書

被報導詐健保、遭警方約談　李晶玉告壹週刊獲償30萬

新北「power舞動一夏」！小小消防夏令營　7月6日中和開跑

26歲男友吵架賣光手遊虛寶報復　女友一看帳號崩潰「神反擊逆轉」

快訊／汐止福德一路大樓火警！3F在燒…6F女住戶嚇到送醫

2千萬「勞斯萊斯─魅影」拍賣790萬沒人要　二手商：這不好賣

算準時機？搭客運頻頻回頭　女乘客一經過就伸手摸一把

快訊／嘉義東西向快速道車禍　轎車「車身撞扁、扭曲」消防搶救

驚！棒棒糖和郵票都可能是毒品　「行動反毒箱」要大家看清楚

身障人士「輪椅狂督」討錢！不給怒推機車...他秒認出：口袋一掏5萬

奧斯卡晚宴指定的粉紅巧克力加持　85度C父親節蛋糕銷售估成長13%

長榮罷工空服員取回三寶後服勤　工會：違反罷工守則決議除名

中職／劉基鴻成「龍」狀元　劉芙豪：豐田之光！

全球首例5G骨科手術！醫生在北京幫山東+浙江病人打12顆螺釘

長榮勞資二度閉門協商　劉士豪：以大方向、大原則為討論前提

男星遭綁架凌虐捆床上　目睹「他」拿一杯咖啡經過氣炸

苦苓／這年頭連官員也會被騙

【酒駕連坐上路】日本酒駕罰一個不夠，罰第二個有用嗎？

DIOR高訂黑裝與神祕空間吸睛　劉嘉玲美照拍不停

鹿港小鎮光影藝術延長至14日！千盞燈籠高掛桂花巷藝術村

屏東男酒醉脫褲露鳥！扒光女友衣路口狂打　她求「幫報警」沒人敢救

社會熱門新聞

台積電新婚夫有奇怪鑰匙　她跟蹤..

海山分局警員發生死亡車禍　命喪..

外流福利人夫喊+1　iPhon..

婆婆擔心媳婦打扮虛華　竟沒收百..

只會說「痛痛」！桃園夫妻鐵棍狂..

他目睹2幼女被燒死！鄰聽淒厲哭..

中山高轎車追尾拖吊車　駕駛傷重..

騙治病猥褻人妻　男逼嘿咻20次..

即／屏東驚見龍捲風！廟宇棚頂遭..

盜領癌末婦112萬　新北社工下..

搭郵輪1乘客噎死　遺體返基隆港

警五指山殞命…去年同時屁孩撞死..

「以身試法」失敗　脫口秀罵人無..

五指山機車與巴士互撞！休假警昏..

更多熱門

相關新聞

北市南京東路抓到酒駕！同車乘客也連帶處罰

1日凌晨1時許，台北市內湖區攔查到一名駕駛人酒駕，且還載有一名乘客，由於酒駕新制上路，同車乘客也必須負起連帶責任，一併處罰！警方舉發過程，駕駛人及同車乘客對取締結果均無表示異議，並表示知道酒駕規定有修正，只是不知確切施行日期而不慎觸法。

酒駕新法實施　他喝酒外出訪友被送辦

騎車沒戴安全帽被抓　屏東鑿井工酒駕GG　

挨轟！員警查酒駕追進民宅廁所中

中市擬連坐法　酒駕同車罰一萬

讀者迴響

發燒話題

味全龍 范冰冰李晨分手 金曲獎 宋仲基宋慧喬 福衛七號 秋行軍蟲 反送中遊行 謝忻不倫阿翔 長榮罷工 江明學 王令麟 賀一航驟逝 林志玲結婚 阿羅哈客運 地震 羅志祥于大夢 NBA選秀 王令麟 馬如龍 東大門夜市燒毀 聖母峰 蒼井優閃婚 喬喬 隨機殺人 王令麟 具荷拉 許志安 日暈 黃捷 秦偉性侵 李兆基 王令麟 復仇者聯盟 生死接線員 朴有天退演藝圈 郭台銘 總統大選 張敏 陳偉殷 Uniqlo 王令麟 高圓圓 我們與惡的距離 酒駕修法 中職轉播 愛山林 曾沛慈 王令麟 潤娥 山下智久 吳慷仁 歐陽娜娜 雞排妹 TWICE 木曜4超玩 冰與火之歌 王令麟 安以軒懷孕 統一發票 勝利退演藝圈 台新金控 甲山林 王令麟 王柏融 王金平 中國信託慈善基金會 理科太太 王令麟 瀧正則吸毒 有馬妹 大S汪小菲 戴資穎 王令麟 蔡英文 許智傑 張庭瑚 乙武洋匡 大金冷氣 王令麟 橋本有菜 國泰世華 國泰金 唐鳳家暴 王令麟 郭婞淳退休 廖峻中風 習近平 王令麟 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 王令麟 和泰汽車 東森房屋 防彈少年團BTS 中華航空 優適活 王令麟 誰摔死了李新 味全 網紅空姐 徐若瑄 周子瑜 袁惟仁昏迷 王令麟 膝蓋痛 柯文哲 柯P 林書豪 九二共識 信義房屋 王令麟 董梓甯 韓國瑜 頂新 王令麟 聲林之王 蒼井空 興富發 統一企業 全家便利商店 王令麟 吉澤明步 大金空調 東森自然美 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 王令麟 颱風即時 聲林之王 孫安佐 王令麟 迪麗熱巴 希爾思評價 馬如風猝逝 郭雪芙 蔣友柏離婚 王令麟 川普 停班停課 東森購物 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 王令麟 波多野結衣 飛碟 許智傑 X檔案 王令麟 綜藝玩很大 周杰倫昆凌 隋棠 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 希爾思 乃木坂46 新垣結衣 王令麟 金門防疫戰 膝蓋痛 吳奇隆劉詩詩 微熱山丘 王令麟 錦榮Akemi

熱門新聞

「木恩颱風」最快今晚生成！全台本周防豪大雨

蘇志燮從沒忘記朴容夏忌日！

限時5小時！星巴克「星冰樂買一送一」來了

鱷魚啃咬畫面曝光！父跳鱷魚池搶頭顱

低壓帶過境雨彈來了！豪雨3天灌全台

猛虎追來　騎士崩潰急催油門逃命

18金釵記者會落淚！網爆：工會一直說謊

2歲女跌鱷魚池剩一顆頭　媽抱顱骨痛哭

范冰冰分手3天「偷見面李晨」！不捨揮手道別

台積電新婚夫有奇怪鑰匙　她跟蹤門外聽聲音心碎

踢爆阿翔、Grace復合內幕！網目睹一切：很假

9萬租豪宅！網友讚阿翔租屋反遭批

海山分局警員發生死亡車禍　命喪五指山

切大腸又長腫瘤！女星「哭著寫好遺書」道別

外流福利人夫喊+1　iPhone變肉票

更多

最夯影音

更多

批蔡政府「腦袋壞掉」搞一國兩制　韓國瑜邀大家：來高雄把錢花光

男子偷拍空服員被抓惱羞成怒 派爸爸上場幫腔怒罵「混蛋！」

屏東驚見龍捲風！狂風猛襲肆虐　廟宇棚頂遭捲飛...小貨車被吹翻

網諷韓國瑜「自製人頭塞子」　0止漏功能萬人傻眼：這麼沒用

易烊千璽復刻麥可傑克森　易燃裝置VS.態度大師根本「舞蹈大秀」

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

戀夏30天 好禮大方送

夏日抽好禮! 加播吧LINE@ 不限新舊用戶免費送airpods、SOGO禮券

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11 50元購物金，週抽掃地機器人、SOGO禮券等大獎！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面