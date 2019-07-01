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酒駕新法實施　他喝酒外出訪友被送辦

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▲屏東縣里港警方宣導酒駕新法，逮獲陳姓男子涉嫌喝酒超標送辦。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲屏東縣里港警分局1日晚上轄區內的九如鄉新潮流釣蝦場前實施酒駕新法宣導。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

酒駕新法今天（7月1日）上路，屏東縣里港警分局晚間在轄區內的九如鄉新潮流釣蝦場前實施酒駕新法宣導，杜絕酒駕。陳姓鄉民在家喝酒後，騎機車外出訪友，被警方攔下散發濃濃酒味，進行酒測，酒測值0.27毫克，他供說不知酒駕新法的實施，訊後依公共危險罪嫌移送法辦。

▲屏東縣里港警方宣導酒駕新法，逮獲陳姓男子涉嫌喝酒超標送辦。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲▼里港警方宣導酒駕新法實施。

▲屏東縣里港警方宣導酒駕新法，逮獲陳姓男子涉嫌喝酒超標送辦。（圖／記者陳崑福翻攝）

因應酒駕新法今天實施，里港警分局先前就主動走入社區宣導酒駕新規定，由交通組組長林中安、大平所所長莊進瑞、警員黃欣傑利用2019年度屏東縣志工培訓在里港鄉玉田國小機會，到場進行宣導，和鄉親搏感情。

▲屏東縣里港警方宣導酒駕新法，逮獲陳姓男子涉嫌喝酒超標送辦。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲▼新法罰則。

▲屏東縣里港警方宣導酒駕新法，逮獲陳姓男子涉嫌喝酒超標送辦。（圖／記者陳崑福翻攝）

林中安宣導酒駕新制後並舉辦有獎徵答發送宣導品，增加鄉親印象，許多鄉親聽完後才知道「原來要罰這麼重啊」！對新制有更深的了解，與掌握交通指揮手勢、要領及應注意事項，反映相當熱絡。晚上由林宏原副分局長帶領在九如鄉新潮流釣蝦場前做進一步宣導。

▲屏東縣里港警方宣導酒駕新法，逮獲陳姓男子涉嫌喝酒超標送辦。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲新法罰則。

警方表示，新修正道路交通管理處罰條例第35條今起實施，這次修法除採汽機車分流處罰外，還增加酒駕累犯、拒測(檢)累犯、乘客同車共責處罰，如果肇事致人重傷或死亡，還新增沒入車輛的規定，另慢車酒駕也提高相關罰鍰。

從事水泥工的48歲陳姓鄉民，今晚在家喝酒後，外出訪友，騎機車經過九明路時被警方發現可疑，攔下盤查，聞到酒味，進行酒測，酒測值違過規定，帶回調查。他供說不知酒駕有新法實施，警方研判他係推拖之詞，訊後送辦。

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關鍵字：屏東,里港,警察,酒駕新法

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