

▲獨立音樂拼台美交流！萬芳等4組女聲，8月前進紐約夏日音樂季。（圖／文化總會提供，下同）

記者林育綾／綜合報導

台灣獨立音樂拼台美外交！「紐約中央公園夏日音樂祭」是紐約市夏季最大免費音樂節，至今已有35年歷史，其中「台灣之夜Taiwanese Waves」邁入第4年，即將於8月3日晚間登場，文化總會今（1）日宣布今年將共同前往，4組各具鮮明風格的台灣女聲，包括萬芳、原民歌手阿爆、樂團Tizzy Bac、9m88將接力演出，讓世界聽見台灣多元且富饒的文化原力。



▲Taiwanese Waves策展人Mia嚴敏。（圖／文化總會提供）

「紐約中央公園夏日音樂祭（Summer Stag）」開辦至今35年，是紐約暑假最家喻戶曉的戶外音樂活動，享譽國際，2016年起透過策展人Mia嚴敏的努力，首度邀請台灣樂團參加，成為亞洲區第一組音樂人站上Summer Stage的國家，吸引近5000名觀眾到場，創下當季單場人數最高紀錄。3年來，Taiwanese Waves 不但年年場次爆滿，也成為紐約華人一年一度的夏日活動盛事。

請繼續往下閱讀...

Taiwanese Waves今年邁入第4年，文化總會將首次加入，用台灣獨立音樂讓世界看見！文總副會長江春男說，「去年我也到了紐約參加Taiwanese Waves，看到台灣的表演終於可以登上國際舞台，擁有自己的形象與文化特色，既本土化又國際化，有種莫名的感動，而這就是文總要做的工作。」今年恰逢台灣關係法立法40週年，台灣與美國關係密切，不只文總持續加深台美文化交流，會長蔡英文總統7月出訪友邦時，也將過境美國，深化台美互動。

Taiwanese Waves策展人Mia嚴敏分享，「紐約是個世界之都，我第一年策展時，是希望讓紐約的人了解台灣的華語音樂是甚麼樣貌，自第二年、三年開始陸續帶更多不同語言面向、不同樂風的表演者。而今年，我們關注的是女性議題，希望能讓在紐約的所有人都能夠了解台灣的聲音。」

▲4組各具鮮明風格的台灣女聲，包括萬芳、原民歌手阿爆、樂團Tizzy Bac、9m88將接力演出。（圖／文化總會提供）



2019 Taiwanese Waves將在8月3日晚間登場，以Voices of Female Taiwanese為主題，邀請了4組各具鮮明風格的台灣女聲，包括來自台東的原住民歌手阿爆、台灣搖滾樂團Tizzy Bac、融合復古與西方元素的9m88，以及大家熟悉的經典情歌天后萬芳。

從原住民族母語、台灣獨立樂團的指標性樂團，再到家喻戶曉的經典暢銷女歌手，4位剛柔並濟的優質女聲將接力造浪，再次翻新紐約聽眾對於台灣音樂的認識，也讓世界聽見台灣多元且富饒的文化原力！