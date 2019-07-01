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今秋上線！蘋果高管：Apple TV +內容重質不重量

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▲史蒂芬史匹伯。（圖／翻攝蘋果發表會）

▲Apple TV+服務預計今年秋天上線。（圖／翻攝蘋果發表會）

科技中心／綜合報導

蘋果在今年的春季發表會上發布多項新服務，預計今年秋天上線的Apple TV+相信是不少人期待的新服務，蘋果的軟體和服務副總裁Eddy Cue近日在受訪時就表示，Apple TV+重視的是品質，而非數量。

據外媒《Appleinsider》報導，蘋果的軟體和服務副總裁Eddy Cue近日向媒體表示，該公司正致力於創造「最佳內容」而非「最多內容」，他承認，在串流影音這塊，其競爭對手Netflix相當成功，「他們的理念是創造很多內容，所以總是有內容供用戶觀看，效果也相當好，這樣的經營模式是沒問題的，但這並非我們要的模式。」

報導指出，蘋果正在準備各式各樣的原創節目，但目前尚不清楚Apple TV+上是否會有第三方的影集和電影，或是只有蘋果自家的原創內容。據了解，Apple TV+現階段似乎主要是針對美國市場，詳細發布地區目前仍是未知數；Netflix則是將目標放眼至全球。

也因為蘋果對於電視領域的不了解，因此該公司特別聘請前索尼高階主管Jamie Erlicht和Zack Van Amburg負責Apple TV +內容，Eddy Cue表示，「我們聰明的地方在於，當我們想進入一塊我們不了解的領域時，我們會去找到最適合的人來協助。」

有關Apple TV +更多的詳細內容，像是如何收費等等，《Appleinsider》推測應該會在今年9月iPhone正式發表時一同公布。

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關鍵字：Apple TV +,蘋果,Apple,影音串流服務

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