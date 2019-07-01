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打造自己的諾亞方舟！華為「2012實驗室」鑽研5G通訊技術

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▲▼華為。（圖／路透）

▲中國大陸電信巨擘華為有一間「2012實驗室」。（圖／路透）

科技中心／綜合報導

華為近年積極投入5G通訊設備發展，希望能在未來領導5G領域發展，近期陸媒《梨視頻》就深入華為內部探訪「2012實驗室」，一窺華為在5G領域發展付出多少努力。

華為的2012實驗室是該公司的總研究組織，其名稱是由創辦人任正非所命名，靈感源自於電影「2012」，任正非認為未來訊息量會像數位洪水一樣，華為若想在未來立足，就必須打造自己的諾亞方舟。2012實驗室主要是研究新一代通訊技術、雲端運算、音樂視頻分析、數據挖掘、機器學習等。主要面向為未來5~10年的發展方向，也支持華為在5G領域的突破。

▲▼探訪華為2012實驗室。（圖／翻攝梨視頻）

▲華為2012實驗室內的研究設備。（圖／翻攝梨視頻）

這次《梨視頻》參訪了2012實驗室中的「結構材料與力學實驗室」、「先進熱力學研究室」與「天饋實驗室」。華為材料工程師表示，「結構材料與力學實驗室」是支撐所有部門，因為包括手機終端部門、運營商業務基地台以及晶片等，裡面都有結構材料，「材料基本原理都是相通的」。

▲▼探訪華為2012實驗室。（圖／翻攝梨視頻）

▲設備進行測試。（圖／翻攝梨視頻）

而在「先進熱力學研究室」的華為熱工程師表示，一般人平常使用電腦、手機時，用了一段時間發現會發燙，「熱實驗室就是為了解決這個熱方案，並針對各產品制定一個這解決方案，這就是我們熱實驗室研究的目的。」而「天饋實驗室」則是目前全球最大、最先進的天線業界實驗室，能測試驗證天線的設計指標和要求。

任正非曾公開表示過，「其實原子彈的核反應方程國中生都學過，但是做成原子彈可不那麼容易，基礎科學研究看起來道理很簡單，實施起來非常難。」他強調，現在的5G標準是源於10多年前土耳其教授的一篇數學論文，華為在發現該篇論文後，隨即投入千人以此論文為中心，去研究各種專利，「我們在5G的專利數量佔世界27%左右，應該是第一名。」

▼華為深耕5G領域。（圖／翻攝梨視頻）

▲▼探訪華為2012實驗室。（圖／翻攝梨視頻）

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關鍵字：華為,5G通訊技術,2012實驗室,,材料,天線

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