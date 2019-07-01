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中美重啟談判！A股高開「站上3000點」超百股漲停...華為概念股飆高

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▲▼美國總統川普（Donald Trump）與中國國家主席習近平在日本G20峰會期間會晤。（圖／達志影像／美聯社）

▲美國總統川普（Donald Trump）與中國國家主席習近平在日本G20峰會期間會晤。（圖／達志影像／美聯社）

大陸中心／綜合報導

G20峰會週六（29）落幕，美方決定放寬對華為的制裁，停擺了7周的中美貿易談判也將重啟，向全球市場釋放積極訊號。大陸A股股三大股指今（1）集體高開，站上3000點，滬指漲1.76%，深成指漲2.45%，創業板指漲2.29%，兩市3000逾只個股上漲，超百股漲停，行業板塊亦普遍飄紅，華為概念股全線大漲。

截至1日上午11點30分，上證指數漲報3034.8點，上漲1.88%；深證成指報9474.5，漲幅3.23%；創業板指報1599.88，漲3.20%。具體來看，共有超過3000隻個股上漲，華為為概念股強勢崛起，新天科技、泰晶科技、電連技術、光弘科技等股封漲停，立訊精密、滬電股份等大漲逾5% 。

▼ 上證指數。（圖／東方財富網）

▲▼ 。

據《澎湃新聞》報導，分析機構指出，對於A股市場而言，在備受全球關注的G20峰會落幕後，壓制市場的不確定因素暫時消失，市場將迎來做多窗口；下半年上證指數有望突破3500點關口，但中間的過程依然複雜，投資者需要把握好每次波段的機會。

▼深證成指 。（圖／東方財富網）

▲▼ 。

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關鍵字：A股,G20,貿易戰,習川會,滬指,大陸股市,華為

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