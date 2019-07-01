脂肪堆在肚子比大腿更不健康！「蘋果形身材」中風、心臟病風險增3倍

▲脂肪大多集中在腹部的女性就稱為蘋果形身材。（圖／123RF）



實習記者黃可昀／綜合報導

許多女性最在意的身材不僅與外型有關，和健康更是有密不可分的關係。《歐洲心臟病學會》研究發現，蘋果形身材的女性比梨形還更不健康，因為蘋果形身材的脂肪大多囤積在腹部，中風和罹患心臟病的風險是梨形身材女性的3倍。

據《紐約時報》報導，研究人員找來2683名已停經且BMI正常的女性，持續追蹤她們健康狀況18年，發現有291人罹患了心血管疾病，然而體重和體脂竟然與患病風險無關，影響力最大的因素為「腰部脂肪」。

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▲脂肪分布位置是遺傳決定。（圖／取自pixabay免費圖庫）



研究顯示，腰圍脂肪前4分之1多的女性罹患心臟病、中風的機率比後4分之1的女性多出91%，腿部脂肪較多的女性罹患風險竟然反而比腿部脂肪少的降低32%，也就是說，腹部肥胖的蘋果形身材，會比下半身肥胖的梨形身材來得更容易心臟病或中風。

不過，研究領導人阿爾伯特愛因斯坦醫學院副教授齊斌齊（Qibin Qi，音譯）指出，雖然已經得知這項結論，但「脂肪分布部位是遺傳決定」，我們並沒有辦法把腹部的脂肪轉移到腿部，「運動有助於減肥，不過沒辦法重新分配體內脂肪位置。」