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企業高階女主管　投入志工樂在拖地洗廁耕福田

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▲▼馬來西亞謝碧環是高階主管，平時不用做家事，在慈濟卻歡喜拖地、洗廁所。（圖／慈濟基金會提供）

圖／慈濟基金會提供 文／林佳予

她是高階主管，平時不用做家事，在慈濟卻歡喜拖地、洗廁所；她是好命太太，每天起床佣人就準備好早餐了，但在慈濟，她卻要早起準備活動中的點心。她們原本過著養尊處優的生活、只要動口就有人處理，卻在志工活動中服務其他人，她們的名字都是「慈濟志工」。

馬來西亞謝碧環是資深專業經理人，經常規劃專案，2017年從臉書獲得慈濟馬來西亞英文組課程訊息，參加後覺得慈濟的活動規劃有效率，比她之前參加的還要專業，而開始參加慈濟活動。

不懂華文的謝碧環主要透過慈濟的影片、英文書籍認識慈濟，其中看了一位16歲慈青楊凱丞的影片，內容提到在學校就可以幫忙同學，謝碧環感受到：不是只有在活動上才能投入，平時就可以幫助別人。

請繼續往下閱讀...

謝碧環開始把在慈濟學到的好觀念做成專案，剛開始有10位同事參加，後來越來越多人、超過1百人加入推動，如今專案已經跨國推動。

▲▼馬來西亞謝碧環是高階主管，平時不用做家事，在慈濟卻歡喜拖地、洗廁所。（圖／慈濟基金會提供）

問謝碧環在閱讀慈濟英文書籍中，印象最深刻的是什麼，謝碧環立刻拿出手機點開之前翻拍書籍的照片、說出頁數說：《生死皆自在》的「生命的意義就是要奉獻」。

原來之前謝碧環覺得人生順遂，50歲進修讀MBA時，每天起床問自己：「讀這個要做什麼」，開始思索生命的意義。如今她體悟到「人生沒有所有權，只有使用權」，因此用心投入慈濟志工見習培訓行列。

當要接幹部時，平時不用做家事的謝碧環選擇了需要打掃會所的「福田志工」，原來是她希望可以邀約先生一起參加，而打掃是最快上手的方法。在公司是高階主管的謝碧環平時坐辦公室，在慈濟會所卻是掃地、拖地、打掃廁所。

謝碧環表示，做福田時，可以忘記煩惱，如今已經找到人生的目標，用通訊軟體把自己投入的照片跟親朋好友分享。

▲▼馬來西亞謝碧環是高階主管，平時不用做家事，在慈濟卻歡喜拖地、洗廁所。（圖／慈濟基金會提供）


菲律賓蔣雙巧是好命太太，嫁到菲律賓後因為家裡有佣人，都不需要做家事。有一次慈濟菲律賓分會要舉辦華人營隊時，蔣雙巧代替別人參加會議，聽到缺少負責營隊茶水點心的窗口，懵懂地答應。

蔣雙巧的佣人都把家事做好，也不用上街買東西，但突然負責2百人的營隊工作後，而且活動場地還是工地、什麼餐具都沒有。蔣雙巧儘管很緊張，但也立刻調適，請教有經驗的人，從打掃環境，以及上街採買餐盤、茶具、水果、點心，親力親為挑選、搬運。

▼菲律賓蔣雙巧(右)婚後家裡有佣人，不需要做家事。接下慈濟活動茶水點心的窗口，趕緊打電話給有經驗的志工邱明雅(左)。

▲▼菲律賓蔣雙巧(右)是好命太太，每天起床佣人就準備好早餐了，但在慈濟，她卻要早起準備活動中的點心。（圖／慈濟基金會提供）

營隊結束後，蔣雙巧的腳腫了、筋骨痠了，但緊接著又是好幾個上百人的活動，蔣雙巧忘了身體的痠痛、歡喜接受繼續投入。蔣雙巧表示，非常感謝有大家一起來幫忙，過程雖然辛苦，但很歡喜。

慈濟基金會表示，慈濟志工來自各行各業，透過善心人士的力量匯聚，帶動社會走向務實、簡樸的風氣。

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關鍵字：慈濟,馬來西亞,菲律賓,採廁所,MBA

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