羽球拍遺落小黃上…警秒尋回　馬來西亞留學生驚嘆：效率讚！

▲士林區後港派出所警員林雨漩幫馬來西亞留學生找回他的羽球具。（圖／記者孫于珊翻攝）

記者孫于珊／台北報導

每個人可能都有遺失東西的經驗，那種失而復得的心情可說是難以言喻的開心。一名馬來西亞籍留學生許男在搭乘小黃時，不小心將他的球具遺忘在車上，人就下車離去，但一關門的剎那，儘管當下馬上發現東西忘了拿，但已來不及，小黃開走了。許男便趕緊到派出所尋求協助，而警方用不到5分鐘的時間，就幫許男找回他的球具，令許男滿懷感謝。

事發在台北市士林區，20日下午5時許，一名就讀銘傳大學的馬籍留學生許男神情慌張地跑進後港派出所報案，許男向警員林雨漩表示，他與友人相約打羽球，從學校搭乘計程車至士林區運動中心，但一下車便發現球具遺落在車上，不知所措才到派出所求助。

警員馬上利用市警局CCT監視系統調閱許男下車地點的監視器，不到5分鐘就查到該計程車車號，隨後也順利聯繫上司機，司機也熱心地從萬華區將球具送至派出所物歸原主。經過這件事，許男驚訝台灣警方為民服務的效率及積極熱心的態度，並十分感謝警方與司機的幫忙。

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