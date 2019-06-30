「戶您嘉方便」一站式服務平台　整合公單位照顧新住民

▲▼ 「戶您嘉方便」新住民一站式服務啟動。（圖／嘉義市政府提供，下同）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義市政府為有效整合資源，提供新住民全方位一站式之生活照顧服務，於嘉義市東、西區戶政所設置新住民一站式服務平台，結合市府推動新住民生活照顧各單位(社會、衛生、教育、文化等)外以及公部門其他外單位，市長黃敏惠於西區戶政所主持「新住民一站式服務」啟動記者會，特別親自宣布這個好消息。

黃敏惠表示，科技來自於人性，善用科技、積極整合就可以讓服務更貼心更便利。「戶您嘉方便」新住民一站式服務，由市府牽頭整合各項服務，包括移民署嘉義市服務站、嘉義市監理站、就業服務站、榮民服務處等，新住民有任何需求，如生活適應、社會福利、教育文化、就業媒合等，可透過通報系統，由戶政機關提供跨機關服務，滿足所有的需求。

黃敏惠說，嘉義市新住民朋友有5000多位，再加上正在等待入籍的新嘉人，我們會積極提供更貼心友善的服務，讓新住民得到最好的照顧與尊重。同時黃敏惠市長也感謝東西區戶政事務所看見人民的需要，提供最好的服務。在7月1日戶政日前夕，黃敏惠市長祝福大家戶政日快樂。

市府表示，考量新住民入境後首先要辦理結婚登記第一站一定先到戶政事務所，因此由戶政所擔任一站式服務主要窗口，由窗口人員將新住民的各項需求，通報給各相關單位提供各項協助，免除新住民還須奔波不同單位尋求協助或洽詢，讓新來乍到的新住民很快能適應在台灣的生活，並能有感政府對新住民的用心呵護。